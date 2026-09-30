Мартин и Чарли Шийн ще играят баща и син в нов сериал

Мартин и Чарли Шийн ще изиграят ролите на баща и син в новия комедиен сериал Happy Jack по телевизия Ей Ем Си (AMC) и стрийминг платформата Ей Ем Си+ (AMC+), съобщи „Върайъти".

Мартин е истинска холивуска легенда, като прави големия пробив с класиката "Апокалипсис сега". От своя страна неговият син Чарли Шийн е любимец на зрителите от комедията "Смотаняци" и култовия сериал "Двама мъже и половина." Сега баща и син ще играят заедно в нов ситком.

Снимките на първия сезон, който ще се състои от шест епизода, ще започнат в Лос Анджелис в началото на следващата година. Поредицата ще бъде заснета пред публика на живо в студиата на „Уорнър Брос" (Warner Bros.) – в абсолютно същото студио, където навремето се снимаше легендарният сериал „Приятели".

Чарли Шийн влиза в ролята на Джак, който през целия си живот е бил безделник и непрокопсаник. Той има две прекрасни дъщери, въпреки че заслугата за тяхното възпитание е предимно на баща му, изигран от Мартин Шийн. По-голямата дъщеря Кейт управлява компанията на Джак и успява да държи баща си в релсите, докато по-малката – Сам, е диво дете и пълно копие на татко си.

Когато Сам се прибира у дома, за да запознае семейството с новото си гадже, Джак преживява истински шок. Оказва се, че Пол – бивш инвестиционен банкер, преквалифицирал се в гуру на живота на колела – е на неговата възраст. След първоначалния шок Джак осъзнава, че е изправен пред съдбоносен избор: да продължи ли да мисли егоистично само за себе си, или да грабне този последен шанс и най-накрая да се превърне в истинска част от живота на своите дъщери.

Джим Патерсън и Мат Рос са сценаристи и изпълнителни продуценти на проекта. Чарли Шийн също е изпълнителен продуцент. Продуцент на сериала е „Ей Ем Си студиос" (AMC Studios).

„За нас е огромно удоволствие да посрещнем Чарли Шийн и Мартин Шийн в семейството на Ей Ем Си и Ей Ем Си+ в ролите на баща и син в оригиналната семейна комедия Happy Jack", каза Дан Макдермот, главен директор по съдържанието на „Ей Ем Си глобал медиа" (AMC Global Media) и президент на „Ей Ем Си студиос".

„Работил съм с Чарли преди години по сериала „Шеметен град" и мога да кажа, че той е изключително талантлив, като се е доказал на екрана в едни от най-забележителните филми и телевизионни поредици, правени някога. Всички сме влюбени в този проект, зад който стои страхотен творчески екип, начело с Джим Патерсън, Мат Рос и семейство Таненбаум. Това определено е нещо ново за Ей Ем Си и нямаме търпение да го представим на зрителите през следващата година."

Happy Jack е поредният съвместен проект между Чарли и Мартин, съобщава БТА. Мартин Шийн спечели една от номинациите си за „Еми" именно за ролята си в „Двама мъже и половина", а след това изигра бащата на героя на Чарли и в сериала „Психотерапия". Двамата са си партнирали като баща и син и в емблематичния филм „Уолстрийт". Заедно са се появявали и в други филми.

„Винаги съм вярвал, че важните моменти се случват точно тогава, когато им е дошло времето", каза Чарли Шийн. „Страхотните хора от Ей Ем Си изиграха огромна роля за това този момент да бъде точно сега. Не е тайна, че измина доста време, откакто бях на екран, и затова съм истински развълнуван да се завърна в телевизията с толкова смислен проект и с толкова прекрасен сериал. Старият екип отново се събра – казано накратко, време е да дадем на хората това, което искат."

Чарли Шийн участва в „Двама мъже и половина" в продължение на осем сезона, като ролята му донесе четири номинации за „Еми". След шумната му и публична раздяла с хитовия сериал той участва в ситкома „Психотерапия". Преди това Шийн направи запомняща се роля и в „Шеметен град". Съвсем наскоро той се появи в сериала на HBO Max Bookie. В киното Чарли е известен с ролите си в класики като „Уолстрийт", „Взвод", поредицата „Смотаняци" и др.

Мартин Шийн е едно от най-уважаваните имена в съвременното кино и телевизия. Той е номиниран десет пъти за наградата „Еми", включително шест пъти за водещата си роля в политическия сериал на Арън Соркин „Западното крило". Печели престижната статуетка през 1994 г. за ролята си в сериала „Мърфи Браун". В киното той остава в историята с блестящите си според критиката роли в „Апокалипсис сега", „Ганди", „Гетисбърг", „Американският президент" и „От другата страна".