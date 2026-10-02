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София вече има своето бутиково кино

На 15 октомври Кино Арена DELUXE отваря врати в Сердика Център и представя новия си формат за кино в София.

Пет зали са част от новата концепция на Кино Арена – с внимание към качеството, комфорта и всеки детайл.

За да бъде изживяването съвършено, Кино Арена DELUXE залага на съвременни технологии – лазерна прожекция, висок клас екранни решения и звук от водещи световни производители, които разкриват всяка сцена с яснота, контраст и дълбочина.

Естествените материали, разнообразните текстури и финиши, светлинните решения и луксозните кожени реклайнери създават атмосфера, в която комфортът и личното пространство допълват киноизживяването.

Любителите на седмото изкуство ще открият богата филмова програма, музикални кино концерти и специални събития, допълнени от модерни информационни зони, LED екрани и удобни възможности за бърз онлайн избор и покупка на билети.

Началото ще бъде отбелязано със специални изненади за първите зрители, превръщайки откриването в истински кино празник.

В Кино Арена DELUXE всичко е създадено с една цел - да превърне всяка прожекция в преживяване, към което зрителите ще искат да се връщат.