Филм на Теодор Ушев ще се бори за награда "Сезар"

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Филмът „Живот с идиот" на Теодор Ушев, който е изцяло продуциран във Франция, е сред 12-те късометражни анимационни филма, попаднали в краткия списък за наградите „Сезар". Това съобщи самият режисьор в публикация във Фейсбук.

За отличието са били допуснати общо 48 филма, които след гласуване са били сведени първо до 20, а на третия кръг – до финалните 12.

„Да видя този „предизвикателен" филм сред 12-те най-добри късометражни филма на годината в изключително конкурентната френска анимационна сцена, с първия си филм, изцяло продуциран във Франция!", написа Ушев.

Той определя попадане в селекцията като „огромна емоция". Ако филмът продължи напред, трите номинирани за „Сезар" късометражни анимационни филма ще бъдат обявени на 22 януари 2027 г. от Френската киноакадемия.

В публикацията си Ушев благодари на екипа и партньорите по филма, сред които Miyu Distribution, Miyu Productions, продуцента Еманюел-Ален Рейнал и Академията „Сезар".

„Идиоти от всички страни, съединявайте се!", завършва режисьорът.