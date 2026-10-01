Наоми Кембъл спечели делото за забраната да ръководи благотворителна организация

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Спа процедури, цигари и румсървис били плащани с пари за благотворителност, докато Наоми Кембъл отсядала в петзвезден хотел край Кан. Въпреки скандала супермоделът спечели обжалването на петгодишната забрана да бъде попечител на благотворителна организация, предаде Ройтерс.

Съдът постанови, че във Fashion for Relief, основана от Кембъл през 2005 г., е имало „сериозни нарушения и лошо управление". Но злоупотребата със средства е била укрита от самата Кембъл, пише БТА.

Комисията по благотворителността изключи организацията от регистъра си през 2024 г. Малко след това Кембъл беше отстранена като попечител заради жалби за лошо управление и неправомерно поведение.

Fashion for Relief е създадена с цел чрез модни ревюта да събира средства за хуманитарни каузи.

Проверката на Комисията по благотворителността установила проблеми с финансовото управление. Средствата за благотворителност били използвани за спа процедури, цигари и румсървис по време на престоя на Кембъл в петзвезден хотел близо до Кан във Франция през май 2018 г.

Адвокат, действащ като попечител на организацията, пък получил около 290 000 британски лири (382 771 щатски долара). Парите били представени като хонорари за консултантски услуги, но плащанията не били разрешени.

Кембъл отрече да е знаела за използването на средствата за нейни разходи. Тя заяви и че друг попечител я е измамил във връзка с неразрешените плащания.

Сега съдът уважи жалбата ѝ срещу петгодишната забрана.

В решението се посочва, че Кембъл „не носи отговорност за нецелесъобразното използване на ресурсите на благотворителната организация или за каквито и да било необосновани разходи" по време на престоя ѝ в хотела през 2018 г.

Отговорността ѝ била свързана с това, че организацията не е водила надлежни протоколи и не е подала отчетите си навреме.

Това обаче не е достатъчно, за да бъде определена Кембъл като неподходяща да бъде попечител на благотворителна организация, постанови съдът.

Представител на Наоми Кембъл и на Комисията по благотворителността не са отговорили веднага на молбите за коментар.