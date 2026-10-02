С по-хладните есенни вечери идва и сезонът, в който прекарваме повече време в уюта на дома и се потапяме в любимите си истории епизод след епизод. През октомври каналите от пакет Arena Select от Vivacom дават още повече поводи за това с нова селекция от сериали, които отвеждат зрителите в различни светове. В Arena Action, Arena Comedy и Arena Life зрителите могат да проследят истории със заплетени семейни отношения, мрачни криминални разследвания, спортни предизвикателства и комедийни обрати.

Още на 2 октомври от 22:00 ч. Arena Action поставя начало на криминалното разследване в „Убийствата във Валхала“ (The Valhalla Murders). Полицаят Арнар се завръща от Осло в родната Исландия, за да разследва първия сериен убиец в страната. Заедно с опитната детективка Ката той се впуска в разследване, което разкрива мрачни тайни на фона на суровата исландска действителност. В актьорския състав са Алдис Ама Хамилтън, Нина Дьог Филипусдотир. Премиерните епизоди ще се излъчват всеки петък от 22:00 ч.

На 5 октомври от 21:00 ч., Arena Comedy дава старт на „Върлини“ (Lanky Girls) – комедиен сериал, в който спортът се среща с трудния характер на един амбициозен треньор. След като губи работата си заради скандалното си поведение, Михаил Ковальов получава възможност да се завърне в Суперлигата, но първо трябва да изведе провинциален женски студентски отбор до победа във волейболния шампионат. Задачата се оказва още по-трудна заради заместник-ректорката Ирина и бившата му приятелка Наталия, които имат свои планове за него. „Върлини“ ще се излъчва от понеделник до петък от 21:00 ч., с повторение на следващия ден от 15:00 ч.

Arena Life също влиза в октомври с премиерно серийно заглавие. „Кръвни връзки“ (Clan) започва на 5 октомври от 22:50 ч. и съчетава комедия, криминален сюжет и драма в историята на четири сестри, които решават да убият досадния си зет. Планът им обаче се оказва далеч по-труден за изпълнение, отколкото очакват. Лошият късмет, майката на набелязаната жертва и двама непохватни застрахователни следователи превръщат начинанието в поредица от неочаквани ситуации. Сериалът ще се излъчва от понеделник до петък от 22:50 ч.

От 13 октомври Arena Life допълва програмата си и с документалната поредица „Необикновени хора“ (Extraordinary Humans). Тя среща зрителите с хора, чиито способности изглеждат почти като суперсили. Всеки епизод проследява техните истории и подлага необичайните им умения на научни тестове, за да потърси отговор докъде могат да достигнат човешките възможности. Поредицата ще се излъчва от понеделник до петък от 22:00 ч.

С криминални загадки, семейни конфликти, комедийни ситуации и документални истории октомврийската програма на каналите от пакет Arena Select предлага сериали за различни вкусове и настроение – и нова история, към която зрителите да се връщат епизод след епизод.

С Arena Select зрителите имат достъп до още повече съдържание. Всичко това с цели 50% отстъпка от стандартната цена - само за 2.00 €. за 30 дни при заявка през приложението My Vivacom до 31.10.2026 г. Пакетът е включен без допълнително заплащане за клиентите на EON PREMIUM и EON SAT PREMIUM.