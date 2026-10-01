Флора Стратиева на системи в "Пирогов" - болестта била "на нервна почва"

Флора Стратиева влезе в болница. Инфлуенсърката, която води рубрика в сутрешния блок на БНТ, сама съобщи новината в социалните мрежи и си пусна снимки, от които се разбира, че е на системи и с едно превързано око. Флора Стратиева влезе в болница СНИМКА: Фейсбук/Flora Stratieva Флора Стратиева влезе в болница СНИМКА: Фейсбук/Flora Stratieva

"Уважаеми заинтересовани лица,

Когато професионалното поприще на човек изисква от него периодична поява в национален ефир, всяко продължително отсъствие неминуемо се забелязва и се подлага на задълбочена херменевтична интерпретация, каквато някога лидерите на БСП правеха на изборните резултати.

Предвид гореизложеното споделям, че известно време ще липсвам от екрана поради медицински проблем на нервна почва. Нервите са може би най-своенравният компонент в иначе забележителната машинария, наречена човешки организъм. Не са особено послушни и изглежда не припознават партийната дисциплина, характерна за тези географски ширини, като изконна ценност", пише Стратиева.

Тя побърза да успокои, че "мозъкът ѝ е наред, доколкото някога е бил".

Ето какво още пише тя:

Лекарите в Пирогов полагат чудесни грижи за цветето и изглеждат оптимистично настроени, тъй като наличните показатели сочат сравнително леко протичане, което традиционно предполага и по-благоприятна динамика на възстановяването.

Витиеватият изказ тук не е стилистична приумица и самоцел. Съзнателно избягвам медицинска конкретика, тъй като българинът притежава рядката способност при споменаването на проблем от всякакво естество да произведе 500 свидетелства за баба от село Въртоп, съсед на братовчед и един познат на колега, които са имали абсолютно същото, започнало е по същия начин, после рязко се е влошило и накрая всички са умрели. Този тип медицински фолклор рядко има терапевтичен ефект и е особено противопоказен при проблеми на нервната система.