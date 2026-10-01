Владо Николов катастрофира в центъра на София (Снимки)

Бившият волейболист и настоящ депутат от "Прогресивна България" Владимир Николов е участвал в лека катастрофа в центъра на София.
Инцидентът е станал на бензиностанция до кръстовището между "Константин Величков" и Тодор Александров. Според една от версиите Николов е направил неправилна маневра.
Пострадали при сблъсъка няма. Според потребители в социалните мрежи другият шофьор се държал агресивно спрямо Николов, който е настоял да се изчака полиция. В крайна сметка двамата шофьори са подписали протоколи, а щетите по автомобилите са незначителни. Снимки от инцидента се появиха в групата "Катастрофи в София".