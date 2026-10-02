Бог и прорицател на живо в Античния театър, докато 12 вакханки пеят в публиката (Обзор)

След Гърция премиерата на спектакъла на Явор Гърдев и у нас пожъна огромен успех

Впечатляващо представление! Античният театър идеално пасна на постановката! Вълшебно, магическо, фантастично... и още много думи на възторг можеха да се чуят от публиката след края на спектакъла “Вакханки”. Българските зрители за първи път изгледаха мащабната продукция на НТ “Иван Вазов” и Държавния театър на Северна Гърция, режисирана от Явор Гърдев. Цяло лято екипът представя древния сблъсък между Дионис и Пентей на античните сцени в Гърция, като премиерата беше в Епидавър пред над 20 хиляди зрители.

Сценографията изисква точно такива големи пространства, в които Леонид Йовчев като бог Дионис, Самуел Финци като прорицателя Терезий, Иван Юруков като вестителя и най-вече целият хор вакханки да обиколят редовете на препълнения театър. Така, на една ръка разстояние, сякаш въвличат зрителите все повече в античната трагедия. Затова и два часа всичките две хиляди зрители следяха в захлас целия Античен театър - поглед ту към сцената, ту между редовете, дори на хълма отгоре, където стоеше богът Дионис.

"Вакханки" на сцената в Античния театър

Особено приятно впечатление на публиката направиха и вакханките – дванайсет актриси, които се движат, пеят и танцуват в абсолютен синхрон. Сред тях са Александра Свиленова, Кремена Славчева и Надя Керанова от трупата на Народния.

Музиката в спектакъла беше опияняваща. Британската група The Tiger Lillies влезе в ролята на античния хор. Изпълни 11 специално написани за представлението песни, които представяха историята на бога, който налага своя култ в град Тива, докато местният владетел Пентей се противопоставя на божеството. Целият спектакъл беше пресъздаден от актьорите на английски език. На сцената имаше три големи екрана, където се прожектираха субтитри на английски и на български.

Британската група The Tiger Lillies влезе в ролята на античния хор. Изпълни 11 специално написани за представлението песни.

Въобще не се и усети, че екипът е бил изправен пред предизвикателство в последния момент – гръцкият актьор Александрос Милонас, който влиза в ролята на Кадъм, се е разболял, затова го замества вокалният педагог на спектакъла Марк Модзелевски. Само за една интензивна репетиция той успява да се справи без грешка, докато играе бившия цар и основател на град Тива.