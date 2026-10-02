Подкаст: Райна Караянева, която води “Ергенът”, винаги е искала да бъде журналист

Макар често да я представят като актриса и модел, водещата на “Ергенът: Любов в рая” Райна Караянева не се припознава в нито едно от тези определения. Тя е първият гост в новото студио на подкаста “24 часа от живота”, с което започва неговият 15-и сезон. “Имала съм спорадични прояви във филми и много кратка моделска кариера. Макар че да я нарека кариера, е малко пресилено, защото никога не съм се виждала като модел. Аз съм 1,72 м, какъв модел мога да бъда освен в инстаграм, но това изобщо не го признавам”, разказва Караянева.

Тя завършва право, но още като студентка преследва мечтата си да стане журналист и започва стаж в списание “Хай клуб”. Години по-късно оставя правото зад гърба си и записва журналистика. Днес определя ролята си като водеща на риалити формат като “неутрална, полужурналистическа позиция” и признава, че не очаква някога да се насочи към сериозната журналистика. “Вече съм на възраст, в която е трудно да започнеш да градиш сериозен журналистически образ. Всеки човек трябва да отговаря за действията си и да поема последствията от решенията си. Като съм искала едно време да се вея по списанията, играейки си на модел, сега не мога да очаквам, че ще водя централна емисия новини”, казва тя. От годините на моделството Караянева съжалява само за моментите, в които не е преценявала дали една фотосесия би могла в бъдеще да я отдалечи от мечтата ѝ. За опита, който е натрупала през този период, обаче не съжалява.

Още от разговора с Райна Караянева слушайте в подкаста “24 часа от живота” в сайта на “24 часа” и във всички аудио-подкаст платформи