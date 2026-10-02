Актрисата Хали Бери е обвинена, че е душила 12-годишния си син

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Издадена е ограничителна заповед срещу нея

Хали Бери загуби временно попечителство над 12-годишния си син Масио, след като бившият ѝ съпруг Оливие Мартинес я обвини във физическо насилие над детето. Актрисата отхвърля обвиненията като „напълно неоснователни".

Мартинес е получил временна ограничителна заповед срещу Бери, която защитава него и сина им. Според съдебни документи, внесени в Лос Анджелис и цитирани от Daily Mail, актьорът твърди, че на 26 септември Бери е повалила Масио и го е душила по време на конфликт.

До следващото съдебно заседание на 16 октомври Бери ще има право да вижда сина си само два дни седмично и през всеки втори уикенд. Тя трябва да стои на разстояние най-малко 100 ярда от Мартинес.

Адвокатът на актрисата Марина Бек заяви пред Daily Mail, че обвиненията са „напълно неоснователни". По думите ѝ Бери е „свикнала с подобно възмутително поведение" от страна на Мартинес.

Според съдебните документи Мартинес твърди, че през последната година и половина Бери многократно е поваляла сина им на земята и го е карала да „се предаде". Той твърди още, че тя го е хващала за врата и го е карала да покаже, че се предава.

Последният конфликт, според версията на Мартинес, започнал, докато Масио играел игра с очила за виртуална реалност. Той твърди, че Бери го нарекла „идиот" и му казала, че изглежда „толкова глупаво".

По думите му ситуацията ескалирала, след като Масио поискал майка му да го остави да довърши играта. Мартинес твърди, че Бери го повалила, хванала го за врата и започнала да го души.

Масио успял да се освободи и започнал да крещи, след което в стаята влязъл приятелят на Бери, твърди още Мартинес.

Двамата родители са получили разпореждане да участват в конфиденциална медиация по въпросите за попечителството. Следващото съдебно заседание е насрочено за 16 октомври.

Бери заявява, че обвиненията са неоснователни и че остава фокусирана върху благополучието на сина си.