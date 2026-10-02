Родерик Мур е новият президент на Фондация „Америка за България“

Фондация „Америка за България" обяви днес, че посланик Родерик Мур е новият президент и главен изпълнителен директор на Фондацията, считано от 1 октомври 2026 г. Преди назначението си Родерик Мур бе член на Борда на директорите на Фондацията.

Той наследява на поста Нанси Шилър, която се пенсионира след повече от десет години като президент на Фондацията и петнадесет години като член на Борда на директорите. След оттеглянето си Шилър ще остане член на Борда на директорите. Мисията и начинът на работа на Фондацията остават непроменени.

Родерик Мур: „За мен е голяма чест и отговорност да поема поста от Нанси Шилър, под чието вдъхновяващо ръководство Фондация „Америка за България" постигна забележителни резултати. Завръщам се в България за четвърти път и се чувствам сякаш се завръщам у дома. Изпитвам дълбока привързаност към страната и очаквам с нетърпение да работя с екипа на Фондацията, за да продължим да намираме смислени начини да допринасяме за просперитета на България".

През последните две години Нанси Шилър работи в тясно сътрудничество с Борда на директорите по цялостен план за приемственост в ръководството на Фондацията. Мур бе избран след процедура за подбор в САЩ, ръководена от Борда на директорите.

Нанси Шилър: „Това, че Род поема ръководството на Фондация „Америка за България", ми носи спокойствие и увереност. Отличното му познаване на България и опитът му като член на Борда на директорите ще осигурят плавен и естествен преход".

По време на мандата си Нанси Шилър има ключова роля за утвърждаването на Фондация „Америка за България" като надежден и дългосрочен партньор на публичния, частния и неправителствения сектор. От създаването си досега Фондацията е подкрепила над 1 500 проекта в България. Сред тях са „Музейко" – първият детски научен център в България; Епископската базилика на Филипопол и разкриването, опазването и експонирането на многовековното римско мозаечно наследство на Пловдив; над 100 проекта в областта на културното наследство и природния туризъм в Северозападна България и по поречието на река Дунав, както и множество инициативи в областта на предприемачеството и образованието.

Преди да стане член на Борда на директорите на Фондация „Америка за България", Родерик Мур е дипломат от кариерата в Държавния департамент на САЩ. От 2007 до 2010 г. е посланик на САЩ в Черна гора, а от 2004 до 2007 г. – заместник-ръководител на дипломатическата мисия на САЩ в Белград. По време на мандата си Нанси Шилър има ключова роля за утвърждаването на Фондация „Америка за България" като надежден и дългосрочен партньор на публичния, частния и неправителствения сектор. СНИМКА: ФОНДАЦИЯ "АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ"

В Посолството на САЩ в София е временно управляващ посолството през 2015 г., а в периода 2000–2003 г. – заместник-ръководител на дипломатическата мисия. Работи в американското посолство в София и през 1990–1992 г., в първите години от прехода на България към пазарна икономика и демокрация. През 2019 г., след пенсионирането си от Държавния департамент на САЩ, е избран за член на Борда на директорите на Фондация „Америка за България".

Мур има бакалавърска степен по международни отношения и руска филология от Университета „Браун" и магистърска степен по славянски езици.