Голяма катарама създава визията на есента

Талията е на фокус, а аксесоарът, който доскоро просто придържаше панталона, вече прави целия тоалет

Бяла риза и сини дънки. На пръв поглед нищо особено. Добавете обаче широк кафяв колан с голяма катарама и същата комбинация изведнъж изглежда така, сякаш е обмисляна много по-дълго, отколкото всъщност е. Именно в това е силата на тенденцията, която този сезон връща масивната тока в центъра на вниманието. Ефектът е сериозен, а усилието е минимално. Идва и точно навреме. След няколко години, в които “тихият лукс” наложи почти аскетична представа за добрия гардероб – кашмир без лого, безупречно палто, качествена кожена чанта и тънък колан с дискретна закопчалка. Идеята, че добрият вкус не трябва да се натрапва, започва да отстъпва място на схващането, че понякога само един детайл е напълно достатъчен, за да направи впечатление.

Този сезон това е металът около талията. Катарамите са овални, правоъгълни, гравирани, златисти, сребристи, украсени с камъни и понякога толкова големи, че са по-близо до бижу, отколкото до обикновена закопчалка. Някои изглеждат така, сякаш са намерени в стар тексаски магазин, други са гладки, лъскави и съвсем минималистични. Носят се високо на кръста, ниско върху ханша, върху рокля, риза или сако. Понякога дори твърде смело два колана един над друг се появяват в една и съща визия.

Човечеството използва аксесоара толкова отдавна, че е трудно да го възприемем като мимолетен тренд. Първоначално функцията му е била съвсем практична. На него са се закачали ключове, инструменти и оръжия. С времето обаче материалът, изработката и украсата започват да говорят за носещия го. Катарамата се превръща в

място за герб, знак, орнамент или демонстрация на положение

През 60-те и особено през 70-те години коланът вече съществува и без практическо оправдание - върху бохемски рокли, велур, ресни и дрехи с фолклорни мотиви. Във времето колани се появяват и върху туники и палта.

През 80-те всичко става още по-впечатляващо. Раменете са с подплънки, обеците се виждат от другия край на стаята, а ако има колан, той е широк и завършва с тока, която няма как да остане незабелязана. В края на десетилетието дънките започват да слизат надолу, а коланът ги следва. В началото на новото хилядолетие той вече е ниско върху ханша и в повечето случаи не държи абсолютно нищо. Вериги, капси, кристали, метални дискове, огромни закопчалки – практичността окончателно е последното, което някой търси. Носи се върху туники, миниполи и рокли просто защото празното пространство около кръста има нужда от акцент.

Днешната версия взема по нещо от всяко десетилетие. Видно е и в колекциите за 2026 г. При Celine коланът променя характера на иначе познати дрехи като деним, ризи, сака и тренчове. Ralph Lauren отдавна клони към естетиката на Американския запад, затова големите катарами са естествено продължение на неговия свят. При Chloe талията също отново получава внимание, а широките модели, металните детайли и декоративните закопчалки превръщат аксесоара в самостоятелен елемент от визията.

Тук се крие причината тенденцията да изглежда толкова лесна за носене. Не е необходимо да променяме целия си гардероб, за да я включим в него. Дънките вече са там. Бялата риза също. Дори обикновеният черен панталон или класическото палто ще изглеждат съвсем различно, ако към тях добавим колан с характерна катарама. Единственият нов елемент всъщност е този, който събира цялата визия около талията.

Формата определя и настроението. Златистите модели внасят топлина и понякога са

достатъчно ефектни, за да изместят нуждата от по-видимо бижу Златистите модели внасят топлина и правят бижутата ненужни. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Голям полиран правоъгълник върху черна кожа стои графично и модерно с черен панталон и пуловер. Овалната форма носи по-винтидж усещане, а по-сложните гравирани модели вече се доближават до истинско украшение. Така коланът не само придържа дрехата, а започва да работи като бижу на кръста.

Има само една граница, с която си струва да се внимава. Голямата катарама лесно може да поведе визията в конкретна посока, особено ако е в каубойски стил. Самата тя може да изглежда чудесно, а същото важи и за комбинацията с каубойски ботуши. Но когато към тях се добавят ресни, карирана риза и шапка, ефектът вече става прекалено буквален. Понякога е достатъчен само един западен елемент, за да се усети препратката, без целият тоалет да се превръща в костюм.

Един от най-интересните начини да се носи тази есен безспорно е вариантът със сако. Особено добре е с овърсайз модел, пристегнат през талията, при който широките рамене контрастират с прибрания силует в средата. Така се появява онази позната осемдесетарска линия, но в много по-съвременна версия. Същият подход работи и с тренчкот или палто, когато коланът не просто завършва визията, а променя самата фигура.

Тенденцията не налага нов гардероб, не предполага конкретна възраст или стил и не стои добре само с дрехи от подиума. Един и същ колан изглежда ретро с дънки, елегантно върху рокля, строго със сако или небрежно върху риза. След години на дискретни аксесоари, които трябваше почти да изчезват във визията, тази модна вълна напомня, че понякога малкият детайл има голямо присъствие.

Едро злато и перли изместват семплите бижута Не се колебайте дали през този сезон да заложите на обемни златни обеци. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

След няколко години, в които бижутата бяха толкова фини, че трябваше да се вгледаме, за да разберем дали човек изобщо носи нещо, сега отново са акцент. Големи обеци, широки гривни, тежки златисти форми и многослойни колиета връщат част от чара на 80-те – време, когато никой не се тревожи особено дали аксесоарите са прекалено забележими.

Перлите също излизат от класическия си образ. Забравете за идеално подредения наниз около врата. Сега редовете са няколко, дължините се смесват, а между тях се появяват метал, вериги, камъни и висулки. Коко Шанел превръща дългите нанизи, включително имитативните, в част от модерния женски гардероб, а след нея те десетилетия наред се движат между висшето общество, кралските семейства и класическия костюм. Днес няколко реда върху обикновена бяла тениска изглеждат много по-съвременно от колие върху малка черна рокля.

Същото се случва и със златото. Големите халки вече не са запазени за вечер в клуба. Колкото по-обикновена е дрехата към тях, толкова по-добре - бяла риза с огромни обеци, черно поло с няколко гривни или деним с тежка златиста верига. Съгласете се, че бижутата не са измислени, за да останат незабелязани. А що се отнася до съвета, приписван на Коко Шанел, да погледнем в огледалото и да свалим едно нещо, преди да излезем – този сезон спокойно може да не го послушаме.