От стадиона на улицата: спортният екип вече е в отбора на модата

Футболна фланелка се носи под сако, а ветровката се комбинира с копринена пола. И анцугът не е само за неделя на дивана

Има дрехи, които издават намеренията ни още преди да сме излезли от дома си. Бялата риза подсказва за важна среща. Роклята с пайети – за интересна вечер. Сивият анцуг доскоро означаваше, че не предстои нищо особено. Но нещата се променят. По улиците на Лондон, Париж и Милано спортният панталон се носи с кожено яке и балеринки. Ветровката е върху риза, а футболната фланелка – истинска, с номер, емблема и понякога с принт на отдавна забравен спонсор – се комбинира с дънки, минипола и лоуфъри. Дрехи, създадени да издържат на спринт, дъжд и 90 минути на терена, вече прекарват цял ден в града.

За да разберем как стигнахме дотам, че футболната тениска да се появява на модно парти, се налага да се върнем няколко десетилетия назад, на едно доста по-шумно място – британските футболни трибуни. В края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век сред английските фенове се оформя субкултурата на т.нар. casuals. Привърженици, които пътуват с отборите си за мачове из Европа, се връщат у дома не само с резултата от срещата, а и с дрехи и обувки, които трудно могат да бъдат намерени във Великобритания. Италиански и френски спортни марки, поло тениски и определени модели маратонки постепенно се превръщат в тренд по целия свят.

Наред със задължителните шалове и очевидните клубни цветове публиката започва да демонстрира предпочитания чрез марки като adidas, Fila, ellesse и Lacoste. За непосветения това са просто дрехи. Но за онзи, който знае какво гледа, брандът, моделът и дори конкретният артикул казват доста. Така през годините спортното облекло престава да бъде само практично. Постепенно се превръща в социален знак и състезание по вкус. Защото дори на трибуните някой винаги има по-рядко срещано яке.

Футболната фланелка първо е униформа. После става фенски артикул, а след това сувенир Спортното облекло престава да бъде само практично. Постепенно се превръща в състезание по вкус. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Днес спокойно може да бъде наречена просто много добра тениска във всекидневния гардероб. Спонсорските лога, производителите, цветовете и сезонните дизайни са визуален архив на спорта. Тишъртите носят дата, място, играч, понякога цяла епоха. За някого определена комбинация е финал, гледан като дете. За друг е стадион, на който е ходил с баща си. За трети е просто атрактивен графичен дизайн, намерен във винтидж магазин. Съвсем не е нужно човекът, който носи фланелката, да може да изброи стартовия състав от съответния сезон. Понякога дори е очевидно, че няма да успее. Особено когато говорим за тенденцията тези тениски да се носят предимно от жени. Носим камуфлажен принт, без да сме били в армията. Защо тогава футболът да прави изключение?

Социалните мрежи дадоха име на вече съществуващо явление. Терминът blokecore (футболна естетика – б.а.) описва стила. Най-простичко казано, той означава стара футболна фланелка, широки дънки и ретро маратонки. Разбира се, нито една тенденция не стига толкова бързо до масовата публика без популярни лица, които да я презентират. През последните сезони Дуа Липа неведнъж залага на футболни екипи. Сабрина Карпентър се появява с екип на AC Milan и с екип на английския национален отбор, Хейли Бийбър носи цветовете на Бразилия, а Бела Хадид комбинира широки футболни блузи с деним и ретро обувки. Риана също отдавна използва спортните тениски като част от стила си. През последните сезони певицата Дуа Липа неведнъж залага на футболни фланелки. СНИМКА: ИНСТАГРАМ НА ДУА ЛИПА

Някои модели отдавна са напуснали категорията “стар екип”. Жълто-черният Arsenal bruised banana от началото на 90-те е един от най-разпознаваемите примери.

Оранжевата фланелка на Нидерландия от европейското първенство през 1988 г.

също е много повече от сувенир. Търсят се характерни дизайни, определени сезони, редки гостуващи екипи и модели, свързани с легендарни футболисти. Понякога спонсор, който отдавна не съществува, е точно онова, което прави тениската интересна. Малко избелял цвят, старо лого, кройка, която вече никой не произвежда – всичко, което обикновено би изглеждало отминало, тук е предимство.

Футболът съвсем не е единственият спорт, който вдъхновява модата. През 80-те аеробиката превръща клиновете, маратонките, бодитата и суичърите в попкултурен феномен. През 90-те хип-хопът взема спортните екипи, баскетболните фланелки и огромните якета и ги превръща в част от уличната мода. Дизайнерите отдавна им вдъхват нов живот, а Miu Miu е сред марките, които убедително показват колко лесно една дреха може да стои едновременно близо до спортното игрище и до гардероба.

Ветровката е добър пример за това. Този сезон се носи върху бяла риза и прав панталон, със сатенена пола или с широк деним и хубава кожена чанта. Едната половина на тоалета казва “може да завали”, а другата – “имам резервация за вечеря”. Лекото противоречие прави аутфита така интересен. Малко по-сложно обаче се оказва стилизирането на спортния панталон. При него границата между това да си атрактивен и да изглеждаш така, сякаш отиваш набързо за хляб, е прекалено тънка. И затова трябва да се внимава.

Ако обувките са спортни, нека горната част бъде по-структурирана

– сако, тренчкот или хубаво палто. Един елемент в цялата визия обикновено е достатъчен. Ако се колебаете дали подобна комбинация е сполучлива, има лесен тест. Махнете спортната дреха. Ако под нея остане смислен тоалет, сте на прав път. Ако не изглежда добре, може би сте разчитали прекалено много на ефекта на тенденцията.

Не всяка спортна дреха работи еднакво добре извън обичайния си контекст. Има разлика между това просто да облечеш анцуг и да използваш един елемент като част от обмислена визия. Широкият панталон със суитшърт и маратонки остава удобен всекидневен избор. Добавим ли риза, вълнено палто и мокасини, същият силует вече изглежда по-събран и може да се носи далеч отвъд залата или уикенда. Подобно е и с маратонките, които отдавна не са предназначени само за дънки и анцуг, а се носят с костюм, пола и по-строги палта. Точно тези съчетания се оказаха по-трайни от отделните тенденции. Дори конкретни модели да изчезнат от витрините след сезон или два, идеята да комбинираме дрехите според това как изглеждат заедно, а не според категорията на етикета им едва ли ще си отиде толкова лесно.

Няма да е грешно да се каже, че модата винаги е имала слабост към чуждите униформи. Взела е тренчкота от армията, дънките - от работниците, коженото яке - от мотористите, и мокасините - от мъжкия гардероб. Очевидно беше въпрос на време да “влезе” в съблекалнята. Дизайнери работят със спортни гиганти, футболисти седят на първите редове на ревюта, а клубните фланелки вече са част от арсенала на стилната градска жена. Преди десетина години комбинирането им със сатенена пола изглеждаше като грешка в обличането и моден “грях”. Днес подобни съчетания дори не правят впечатление. Не защото спортните дрехи са станали по-елегантни, а защото вероятно представата ни за това кое с какво “трябва” да се носи се променя непрекъснато.