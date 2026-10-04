ТЕСТ: Какъв тип колега сте?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Сутрин пристигате на работа и виждате цял куп нови задачи. Първата ви реакция е:

а) Да ги подредя по важност и след това започвам да ги отмятам една по една.

б) Да проверя дали някой от екипа има нужда от съдействие.

в) Първо да си взема кафе. Големите решения идват след него.

2. В офиса настъпва напрегнат момент. Вие:

а) Опитвам се да успокоя останалите и да помогна с каквото мога.

б) Съсредоточавам се върху работата си и не се разсейвам.

в) Пускам някоя шега – понякога точно това е необходимо.

3. Колега допуска грешка, която може лесно да бъде поправена.

а) Показвам му грешката и предлагам да помогна.

б) Предупреждавам го спокойно и оставям той да я поправи.

в) Подхождам леко, за да не се почувства неловко.

4. Получавате обща задача с още няколко души. Каква роля заемате?

а) Следя всички да участват и да си помагаме.

б) Поемам своята част и гледам да я свърша възможно най-добре.

в) Поддържам комуникацията и се опитвам работата да върви приятно.

5. Някой в екипа очевидно има лош ден. Какво правите?

а) Питам го дали има нужда от нещо.

б) Оставям му пространство, освен ако сам не поиска да говори.

в) Опитвам се да го разведря.

6. Работният ден е необичайно спокоен. Вие:

а) Проверявам дали някой има нужда от помощ.

б) Използвам момента, за да приключа изостанали задачи.

в) Най-после има време за малко разговори с колегите.

7. Колегите спорят как да бъде изпълнена дадена задача.

а) Опитвам се да намеря решение, което устройва всички.

б) Казвам мнението си и се придържам към фактите.

в) Опитвам се първо да намаля напрежението и после да говорим по същество.

8. Имате много работа, а около вас се води оживен разговор.

а) Слагам слушалки или се изолирам и продължавам.

б) Включвам се за малко, после се връщам към задачите.

в) Опитвам се да работя и да участвам в разговора. Невинаги успешно.

9. Налага се да работите с човек, с когото не си допадате особено.

а) Опитвам се да намеря общ език с него.

б) Държа отношенията ни професионални и това ми е достатъчно.

в) Опитвам се да разчупя леда – понякога хората се оказват различни, когато ги опознаеш.

10. Виждате, че двама колеги са в конфликт.

а) Не се намесвам, освен ако спорът не пречи на работата.

б) Опитвам се да помогна да намерят общ език.

в) Ако мога, разреждам напрежението с малко хумор.

11. В екипа идва човек, който работи по съвсем различен начин от вас.

а) Няма проблем, стига резултатът да е добър.

б) Опитвам се да намерим удобен начин да работим заедно.

в) Любопитно ми е – може да науча някой нов трик.

12. Кое най-много ви дразни на работното място?

а) Липсата на организация.

б) Когато хората не си помагат.

в) Постоянно напрегнатата атмосфера.

РЕЗУЛТАТИ

Най-много отговори “а”:

Вие смятате, че в добрата работна среда хората си помагат. Забелязвате кога някой има нужда от подкрепа и рядко оставяте колегите си сами с техните проблеми. Хората знаят, че могат да разчитат на вас, когато трябва да се внесе ред или да се намери практическо решение. Понякога обаче си струва да приемете, че не всичко може да бъде предвидено и контролирано.

Най-много отговори “б”:

Вие предпочитате работата да говори вместо вас. Отговорни сте, пазите професионална дистанция и не обичате излишните драми. Не изпитвате необходимост да сте най-шумният човек в екипа, за да ви ценят. Останалите знаят, че когато поемете задача, те ще бъде свършена.

Най-много отговори “в”:

За вас добрите отношения са важна част от работата. Лесно общувате, умеете да разведрявате обстановката и вероятно сте сред хората, които превръщат обикновената почивка за кафе в събитие. Това може да бъде истински плюс за целия екип, разбира се, стига да усещате кога е време за шеги и кога всички трябва да се съсредоточат.

Пет съвета за приятна работна среда

1. Предлагайте помощ, но пазете границите си. Да подкрепите друг човек, е чудесно, но не е необходимо постоянно да вършите и неговата работа.

2. Благодарете за малките жестове. Едно кратко “благодаря” често е достатъчно, за да покаже, че цените усилията на другите.

3. Не пренасяйте всеки спор на лично ниво. Несъгласието по дадена задача не означава непременно конфликт между хората.

4. Споделяйте заслугите. Когато успехът е общ, не пропускайте да отбележите приноса на останалите.

5. Оставяйте място и за човешки разговор. Работата е важна, но добрата атмосфера често се изгражда именно в кратките разговори и малките жестове през деня.