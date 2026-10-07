Стефан Цанев: Няма нищо по-хубаво на Земята от голото женско тяло

Бих живял във Финландия, там хората се уважават. Или в Италия, защото народът е весел
- Име и презиме?
- Стефан Цанев.
- Месторождение?
- Село Червена вода, Русенско.
- В какво семейство?
- Селяни.
- Коя краска предпочитате?
- Синьо.
- Коя е любимата ви миризма?
- Розмарин.
- Кой цвят ви се вижда най-хубав?
- Невен.
- Кое животно ви е най-симпатично?
- Конят.
- Коя краска на очи и коси предпочитате?
- Зелени очи и кестеняви коси.
- Коя е според вас е най-почтената добродетел?
- Съчувствието.
- Кой порок мразите най-много?
- Лицемерието.
- Кое е любимото ви занятие?
- Съчиняването. Спасява ме от бита.
- Кое развлечение ви е най-приятно? Често ли ви се случва да се развличате?
- Събиране с приятели. Правя го колкото мога по-често.
- Кой е идеалът ви за земното щастие?
- Да живея сред хора, които обичам и които ме обичат.
- Коя съдба ви се вижда най за окайване?
- Самотността.
- Може ли да ви попита човек на колко сте години?
- На 90.
- Кое кръстно име бихте си взели, ако го избирахте сам?
- Стефан.
- Кой е най-хубавият момент в живота ви?
- Когато 8-годишен не умрях.
- Кой е най-тъжният?
- Когато умря майка ми.
- Коя е вашата главна надежда?
- Човечеството да не се самоубие.
- Вярвате ли в приятелството? Вие много приятели ли имате?
- Вярвам в приятелството. Нямам много приятели, имам достатъчно.
- Кой е най-хубавият момент през деня?
- При залез.
- Кое историческо лице ви е най-симпатично - българско и чуждестранно?
- Ивайло и Жана Д' Арк
- Коя личност от роман или театър?
- Дон Кихот.
- В коя страна бихте предпочели да живеете?
- Във Финландия. Там хората се уважават един друг.
- Кой е любимият ви писател - български и чуждестранен?
- Атанас Далчев и Гогол.
- Кой е любимият ви живописец? Български и чуждестранен?
- Георги Божилов и Ван Гог.
- Кой компонист? Български и чуждестранен?
- Юри Ступел и Моцарт.
- Какво е мнението за българския театър?
- Отлични актьори, среден театър.
- Ако бихте желали да имате девиза, коя бихте си взели?
- Съпротивлявай се!
- Кое е майсторското творение на природата?
- Жената, няма нищо по-красиво на Земята от голото женско тяло.
- От кое място ви е останал най-приятен спомен?
- Лисабон.
- Кое е любимото ви ястие?
- Доматът.
- А напитка?
- Виното.
- Меко или твърдо легло предпочитате?
- Твърдо.
- Кои качества у българина харесвате най-много?
- Любопитството, стремежа към знания.
- Кой чужд народ ви е най-симпатичен?
- Италианският. Защото е весел.
- Коя е най-голямата опасност пред човечеството?
- Самоунищожението.
- Как виждате бъдещето му?
- Лошо.
- Напишете някоя ваша мисъл или цитат, смисъла на който одобрявате.
- “Омразата самия тебе трови, а не когото мразиш ти.”
CV
Стефан Цанев е един от най-големите ни съвременни поети и драматурзи.
През 1959 г. завършва журналистика в СУ. През 1960-1965 г. учи драматургия в Московския киноинститут.
Автор е на много стихосбирки, пиеси, есета, на 4-томната историческа сага Български хроники и др.
След събитията в Чехословакия през 1968 г. свалят от печат стихосбирката му "Парапети", забранено е да се печатат негови стихове до 1976 г. През 1984 г. лично Тодор Живков забранява спектакъла му "Любовни булеварди" и е уволнен от театър "София".
Стиховете му са превеждани на всички европейски езици, на китайски, монголски, арабски, иврит.
Негови пиеси са играни в повече от 200 театъра в България и по света. Със съпругата си - актрисата Доротея Тончева, имат 3 дъщери.