Стефан Цанев: Няма нищо по-хубаво на Земята от голото женско тяло

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Бих живял във Финландия, там хората се уважават. Или в Италия, защото народът е весел

- Име и презиме?

- Стефан Цанев.

- Месторождение?

- Село Червена вода, Русенско.

- В какво семейство?

- Селяни.

- Коя краска предпочитате?

- Синьо.

- Коя е любимата ви миризма?

- Розмарин.

- Кой цвят ви се вижда най-хубав?

- Невен.

- Кое животно ви е най-симпатично?

- Конят.

- Коя краска на очи и коси предпочитате?

- Зелени очи и кестеняви коси.

- Коя е според вас е най-почтената добродетел?

- Съчувствието.

- Кой порок мразите най-много?

- Лицемерието.

- Кое е любимото ви занятие?

- Съчиняването. Спасява ме от бита.

- Кое развлечение ви е най-приятно? Често ли ви се случва да се развличате?

- Събиране с приятели. Правя го колкото мога по-често.

- Кой е идеалът ви за земното щастие?

- Да живея сред хора, които обичам и които ме обичат.

- Коя съдба ви се вижда най за окайване?

- Самотността.

- Може ли да ви попита човек на колко сте години?

- На 90.

- Кое кръстно име бихте си взели, ако го избирахте сам?

- Стефан.

- Кой е най-хубавият момент в живота ви?

- Когато 8-годишен не умрях.

- Кой е най-тъжният?

- Когато умря майка ми.

- Коя е вашата главна надежда?

- Човечеството да не се самоубие.

- Вярвате ли в приятелството? Вие много приятели ли имате?

- Вярвам в приятелството. Нямам много приятели, имам достатъчно.

- Кой е най-хубавият момент през деня?

- При залез.

- Кое историческо лице ви е най-симпатично - българско и чуждестранно?

- Ивайло и Жана Д' Арк

- Коя личност от роман или театър?

- Дон Кихот.

- В коя страна бихте предпочели да живеете?

- Във Финландия. Там хората се уважават един друг.

- Кой е любимият ви писател - български и чуждестранен?

- Атанас Далчев и Гогол.

- Кой е любимият ви живописец? Български и чуждестранен?

- Георги Божилов и Ван Гог.

- Кой компонист? Български и чуждестранен?

- Юри Ступел и Моцарт.

Доротея Тончева и Стефан Цанев отбелязаха своите 80-и и 90-и рожден ден, както и 50 години съвместен живот в къщата си в Балчик.

- Какво е мнението за българския театър?

- Отлични актьори, среден театър.

- Ако бихте желали да имате девиза, коя бихте си взели?

- Съпротивлявай се!

- Кое е майсторското творение на природата?

- Жената, няма нищо по-красиво на Земята от голото женско тяло.

- От кое място ви е останал най-приятен спомен?

- Лисабон.

- Кое е любимото ви ястие?

- Доматът.

- А напитка?

- Виното.

- Меко или твърдо легло предпочитате?

- Твърдо.

- Кои качества у българина харесвате най-много?

- Любопитството, стремежа към знания.

- Кой чужд народ ви е най-симпатичен?

- Италианският. Защото е весел.

- Коя е най-голямата опасност пред човечеството?

- Самоунищожението.

- Как виждате бъдещето му?

- Лошо.

- Напишете някоя ваша мисъл или цитат, смисъла на който одобрявате.

- “Омразата самия тебе трови, а не когото мразиш ти.”

CV

Стефан Цанев е един от най-големите ни съвременни поети и драматурзи.

През 1959 г. завършва журналистика в СУ. През 1960-1965 г. учи драматургия в Московския киноинститут.

Автор е на много стихосбирки, пиеси, есета, на 4-томната историческа сага Български хроники и др.

След събитията в Чехословакия през 1968 г. свалят от печат стихосбирката му "Парапети", забранено е да се печатат негови стихове до 1976 г. През 1984 г. лично Тодор Живков забранява спектакъла му "Любовни булеварди" и е уволнен от театър "София".

Стиховете му са превеждани на всички европейски езици, на китайски, монголски, арабски, иврит.

Негови пиеси са играни в повече от 200 театъра в България и по света. Със съпругата си - актрисата Доротея Тончева, имат 3 дъщери.