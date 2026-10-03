Дуейн Джонсън се втали с 22 кг, ще става соул и кънтри певец

8-годишната дъщеря на Скалата Тиана му казала, че не може да пее

След като покори света на професионалния кеч, а след това се превърна в един от най-скъпоплатените актьори в Холивуд, Дуейн Джонсън – Скалата се е насочил към ново кариерно предизвикателство. В интервю за сп. “Ролинг Стоун” през септември той разкри амбициите си за музикална кариера.

В миналото Скалата се е включвал в изпълненията на други известни певци, но истинският му солов дебют бе в анимационния филм “Смелата Ваяна”, където озвучаваше персонажа на комичния полубог Мауи и изпя песента You're Welcome. Тя се превърна в огромен хит със стотици милиони гледания и сваляния в музикалните платформи. Талантът пред микрофона на мускулестия актьор, в чиито жили тече и самоанска кръв, се изявява и в продължението на филма, а през настоящата година излезе и придружаващият албум към игралния филм за любимата героиня - Moana: Voices Across The Ocean, който е вдъхновен от полинезийската култура. Водещата песен на Скалата в него е Your Dad, посветена на трите му дъщери.

“Стигнал съм до етап в живота и кариерата си, в който, когато се събудя сутрин и спусна крака от леглото, искам да чувствам, че се впускам с ентусиазъм към това, с което ще се занимавам - споделя Джонсън в интервюто. - Най-голямо удовлетворение ни носят нещата, които правим за самите себе си, тъй като и без това сме подложени на достатъчно напрежение да отговаряме на очаквания.” Той говори и за Your Dad – изключително искрена балада, написана съвместно с победителя в American Idol за 2023 г. Айам Тонги. “Когато правиш филми – особено онези мащабни продукции, насочени към най-широка аудитория – естествено, искаш те да се представят добре. Но тази песен за мен е просто послание към дъщерите ми – обяснява Джонсън. - Тук няма напрежение или очаквания от типа: “Е, какви са продажбите? Какви са приходите от киносалоните? А броят на слушанията?”. Тя е просто от мен за тях.”

Скалата споделя още, че

сега иска

да “пее от сърце”

и в “тоналности, които не съществуват”, изследвайки жанра на “старомодния соул” с “известен привкус на кънтри” и черпейки вдъхновение от изпълнители като Сам Кук, Елвис, Джордж Джоунс, Мърл Хагард и Уили Нелсън. Всъщност музиката съпровожда детството на Дуейн Джонсън. На 15-годишна възраст той се мести в световната столицата на кънтри музиката Нашвил. Спомня си, че легендата Уили Нелсън му е подарил първата китара. Тези корени обясняват защо подхожда към жанра с такова внимание. “Музиката винаги е била истинска опора за мен, особено традиционната кънтри музика”, казва Скалата.

Някои критици са на мнение, че новите интереси на бившия кечист се дължат на спадащите приходи на последните му филми. Заклетите му фенове обаче с нетърпение очакват точно по Коледа третата част на поредицата “Джуманджи”, а е известно, че първите две части събраха $ 1,6 млрд. Догодина звездата ще се събере отново и с режисьора на спортната драма “Машина за разбиване” Бени Сафди, която показа, че Скалата има по-широко амплоа от екшъните. Двамата работят заедно по сюрреалистичното фентъзи приключение Lizard Music – за момче, което открива група гущери, свирещи музика, докато гледа телевизия късно вечерта.

При 54-годишния Дуейн Джонсън всъщност има и друга промяна – именно за ролята си във филма на Сафди той отслабва с 22 кг с тренировки и хранителен режим в продължение на 1 година. “Тренирам краката си два пъти седмично – това е най-трудната за трениране мускулна група, но и любимата ми - споделя Джонсън в скорошно видео в инстаграм. - Тренирам крака в сряда и събота. Тренировката ми в средата на седмицата е също толкова интензивна, колкото и тази в събота, но събота е големият ден – денят за крака през уикенда.”

За да смъкне килограми, се наложило Скалата да промени хранителния си режим, но без крайности. “Исках да подходя стратегически и разумно към свалянето на тегло. Дните с висок прием на въглехидрати (около 450 грама) съвпадат с двете ми тренировки за крака и неделята, а през останалата част от седмицата държа въглехидратите на ниски до умерени нива (250–300 г) - обяснява той. - Чувствам се страхотно с това тегло (106 кг). Силата и издръжливостта по време на тренировка са на отлично ниво, сърдечносъдовата ми система работи безотказно, а

формата ми е

стегната и релефна”

Дуейн Джонсън е роден на 2 май 1972 г. в Калифорния и е трето поколение професионалист в кеча след дядо си и баща си, като 10 пъти става световен шампион на Световната федерация по кеч. Като студент в Маями играе и американски футбол, но след няколко наранявания изпада в депресия, с която по признанията му се бори продължително време. От университета излиза с бакалавърска степен по криминология и физиология и дори в един момент иска да стане агент на ЦРУ.

Тийнейджърските му години са доста бурни и влиза 9 пъти в ареста за различни провинения. В гимназията е висок 193 см и вече тежи 100 кг, така че съучениците му са убедени, че е ченге под прикритие. Исполинската му осанка го правела различен и почти нямал приятели.

Когато завива към актьорската кариера, инатът и амбицията му на зодия Телец се проявяват с пълна сила. “Исках да имам продължителна и стойностна кариера”, спомня си той. Започва упорито да навлиза в занаята с помощта на преподаватели по актьорско майсторство и си съставя 12-годишен план. “За това време исках да стана номер 1 по приходи в боксофиса”. И наистина го постига – филмите му са донесли над 16 млрд. долара, а личното му състояние се оценява на над $ 800 млн. Извън киното той има собствена марка текила, която също пълни портфейла му, ръководи и продуцентска компания.

Още първата му главна роля в “Кралят на скорпионите” през 2002 г. му носи хонорар от $ 5,5 млн. Макар самочувствието му на актьор тогава да е доста крехко, взема решението да не се съобразява с Холивуд, а Холивуд да се съобразява с него. Следват голям брой роли в екшъни и комедии, като сред най-известните е тази на агента Люк Хобс в поредицата “Бързи и яростни”. Сп. “Тайм” два пъти – през 2016-а и 2019-а, го поставя в списъка на най-влиятелните хора в света, а профилът му в инстаграм е следван от 381 млн. души.

Дуейн Джонсън

има два брака

и три дъщери

Най-голямата Симон, на 25 г., е от брака му с Дани Гарсия и наскоро стана ясно, че е тръгнала по неговите стъпки в кеча. Двете по-малки – 10 годишната Джазмин и 8-годишната Тиана, са от втората му жена Лорън Хашиян. Десетки видеа в инстаграм показват огромния мъжага, който няма нищо против децата му да го гримират, да участва в чаените им партита и да го виждат облечен в рокля. В едно от видеата Тиана му заявява, че той не може да пее и изобщо не вярва, че гласът на Мауи е неговият. Доста обезкуражаващо начало за една бъдеща музикална кариера.

