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Йоанна Темелкова на концерт на "Бекстрийт бойс" в Дюселдорф

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Темелкова и Мартин Гяуров са в Дюселдорф за концерта. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Йоанна Темелкова и съпругът ѝ Мартин Гяуров заминаха за Дюселдорф, за да слушат на живо популярната от 90-те години момчешка група “Бекстрийт бойс”. Двамата дори се похвалиха, че са си взели VIP пропуски за “златния кръг”, така че да могат да гледат отблизо своите любимци. “Бекстрийт бойс” имат 10 концерта в Германия, които са и единствените им участия в Европа тази година.

Темелкова и Мартин Гяуров са в Дюселдорф за концерта. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

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