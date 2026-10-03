Албанката Алтеа Лазай у нас за премиерата на филма “Остайница”

Албанската актриса Алтеа Лазай, която изпълнява главната роля във филма “Остайница”, пристига у нас за премиерата му на кинофестивала “Синелибри”. Копродукцията между България, Италия и Албания е базирана на едноименния роман на Рене Карабаш, който бе номиниран за най-голямата литературна награда “Букър”. Тя пресъздава суровото влияние на една унизителна за жените древна традиция, докато разказва история за властта и свободата, за идентичността и травмата, за обичта и прошката. Премиерата на филма е на 16 октомври от 19 ч в кино “Люмиер”.

