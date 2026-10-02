Евтим Милошев освободи шефката на фонд "Култура": Трябва да спре практиката временно изпълняващи да го ръководят

През юли месец след одит от Сметната палата съобщиха, че Национален фонд "Култура" плащали за бельо, чанти и клинове като работно облекло

Разходите за заплати и възнаграждения са надвишили лимитите с близо 600 хил. лв., сочи одитът на Сметната палата от юли

Министърът на културата Евтим Милошев уволни шефката на Национален фонд "Култура" Нели Неделчева. Тя беше на позицията като временно изпълняваща длъжността.

"Уволних я, за да сложа край на лошата практика фонд "Култура" непрекъснато да се управлява от временно изпълняващи длъжността. Сега предстои процедура за назначаване на ново ръководство, както е по закона", каза министър Милошев пред "24 часа".

До провеждането на конкурс позицията ще се заема от Мариана Проданова – Илиева, която и към момента е експерт в екипа на НФК, съобщиха от Министерството на културата.

Илиева е завършила „Българска филология" в Софийския университет и „Арт мениджмънт" в Нов български университет. Има опит в областта на културния мениджмънт, европейското финансиране, социализация на културното наследство и др.

В същото време Министерството на културата стартира процедура по провеждане на конкурс за изпълнителен директор на Национален фонд „Култура", като по този начин се цели да се прекъсне дългогодишната практика ключови ръководни позиции в системата на културата да бъдат заемани продължително чрез временни назначения. Процедурата гарантира законосъобразен и прозрачен избор на ръководител.

През юли месец след одит от Сметната палата съобщиха, че Национален фонд "Култура" плащали за бельо, чанти и клинове като работно облекло, гледали за изрядни проекти, а не за такива със стойност, предприели недопустими разходи по проекти, включително за алкохол, кетъринг за „заключителен коктейл", нощувки, храна, гориво, а изпълнението на дейностите по Проект 42 от Плана за възстановяване и устойчивост също е било сериозно забавено.

Одиторите са открили множество недопустими разходи по проектите - алкохол, кетъринг за заключителен коктейл, нощувки, храна, гориво. Тези разходи са били одобрени или пропуснати заради закъснелите проверки. Проектите обикновено се финансират авансово с един транш, но без документ за окончателно приемане бенефициентите остават дълго време в несигурност.

Управителният съвет често е приемал само „условия за програмите", вместо официални решения за откриване на конкурсите. В решенията липсвали данни за бюджета, сроковете и специалните изисквания. Протоколите от заседанията често са подписвани само от председателя, без подписи на останалите членове и без отбелязване на начина на гласуване. След отпадането на противоепидемичните мерки през юни 2022 г. съветът е продължил да провежда електронни заседания без правила за сигурност на вота.

Разходите за заплати и възнаграждения са надвишили лимитите с близо 600 хил. лв. Общо са изразходвани 1,8 млн. лв. за персонал. Незаконосъобразно са платени 13 779 лв. за работно облекло - рокли, чанти, бельо, боксери, клинове, колани, гащеризони и туристически обувки. 1600 лв. за работно облекло са получили и изпълнителният директор. За едногодишни карти за градски транспорт са похарчени 15 811 лв., от които 3650 лв. са платени неоснователно.

Ден по-късно вече бившата шефка на НФК заяви, че заплатите на служителите са по-ниски от средните за София и посочи още, че очаква Министерството на културата да обяви конкурс за постоянен изпълнителен директор на фонда. По думите ѝ всички ръководители през последните години са били назначавани временно.