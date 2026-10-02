Слаш хедлайнер на “Хилс ъф рок”

Слаш - един от най-великите китаристи в историята, прочул се с колегите си от “Гънс енд роузис”, ще е сред хедлайнерите на фестивала “Хилс ъф рок” в Пловдив догодина.

Той идва с последния си музикален проект - заедно с вокалиста Майлс Кенеди, за да изпълни на живо парчета от последните си албуми. От дебютния Apocalyptic Love (2012) през World on Fire (2014) и Living the Dream (2018) до последния им студиен албум 4 (2022), групата създава истински фурор с песни като Anastasia, World on Fire и The River Is Rising.

Сред останалите музиканти, които ще пеят на Гребната база, ще са Skillet, Make Them Suffer, Left To Suffer, Die Krupps и Atrey. Осмото издание на фестивала ще е от 23 до 25 юли, като Слаш ще излезе на сцената в последния ден.

