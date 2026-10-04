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За първи път Даниел Панов празнува рожден ден в нова роля ­ на свекър

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ДАНИЕЛ ПАНОВ

Рожден ден днес празнува кметът на Велико Търново Даниел Панов. За първи път той ще приема поздравления за личния си празник в нова роля - на свекър. Само преди седмица със съпругата му Даниела вдигнаха приказна сватба на сина им Ивайло и избраницата му Михаела в Арбанаси. Впрочем от 6 г. красивата младоженка е приета в тима Панови, а кметът топло я нарича “снахата”.

Най-сигурният знак, че Даниел Панов навигира добре както семейството, така и старопрестолния град, е, че младите - дипломиран лекар и юристка, виждат бъдещето си в любимото му Велико Търново.

“24 часа” му пожелава здраве, за да се радва на пълен дом, и енергия умно да подрежда града и общината!

ДАНИЕЛ ПАНОВ

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