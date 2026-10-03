Честит рожден ден на Виктор Иванов!

Читателите ни добре познават Виктор Иванов, а журналистическата общност високо цени един от най-силните си гласове. Оригиналният му изказ никога не е самоцел, защото зад него стоят бърз ум, постоянно четене, любопитство към всяка новина и способност за дълбок анализ. Това отдавна му е спечелило уважението и на управници и политици дори когато се окажат под прицела на перото му.

Но само най-близките знаят колко отдаден е рожденикът ни Виктор на превръщането на “24 часа” в най-голямата електронна платформа на български език в света и на успешната реализация на всеки проект на медийната група. И че наистина е незаменим като управляващ редактор, но и като колега и приятел - искрен, умен и почтен!

Благодарим му за това и му желаем здраве и много щастие!