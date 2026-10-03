Сани Жекова стана коуч, прилага уменията си в "Игра на предатели"

Сред участниците ще са още Емил Конрад и Мила Михова

Александра Жекова - едно от най-успешните имена в историята на българския сноуборд, която 17 пъти стига до подиума за световната купа и представя страната ни на четири зимни олимпийски игри, е сред участниците във втория сезон на риалитито “Traitors: Игра на предатели” по Би Ти Ви. След края на състезателната си кариера става спортен психолог и сертифициран коуч и най-вероятно именно тези си нови умения ще прилага в телевизионната игра.

“Най-често хората грешат за мен и очакват да съм доста съревнователна, но аз много се промених и работя върху себе си. Искам да съм полезна на хората и да давам смисъл. Аз съм играч, който може да има много лица”, казва Сани за себе си.

В новия сезон влизат още оперната певица Мила Михова, влогърът Емил Конрад, актрисата и сценарист Ваня Щерева и победителят от първия сезон на риалитито “Диви и красиви” Йордан Крачунов.

Карамазов ще е водещ и на втория сезон. СНИМКИ: ФЕЙСБУК СТРАНИЦА НА ПРЕДАВАНЕТО

Владо Карамазов ще е водещ и на втория сезон на предаването, в което действието ще се развива на съвсем различно място - в резиденция “Евксиноград”. Там участниците ще трябва да изградят съюзи, да разпознаят съперниците си и да направят най-трудния избор - на кого да се доверят и кого да заподозрат в предателство.

Всяка задача ще им носи финансов стимул и път към натрупване на награден фонд, чийто максимален размер е 75 000 евро.

