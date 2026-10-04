Синът на Кръстю Лафазанов мечтаел да стане рокзвезда, после осъзнал, че вече познава една - баща си

Георги Крис е продуцент на спектакли, свири в метъл банда, скоро ще играе за първи път на сцена

Музикант, продуцент, дизайнер - това излиза в интернет, ако потърсите с какво се занимава синът на любимия актьор Кръстю Лафазанов. Съвсем непълно е обаче - 25-годишният Георги Крис има десетки други задачи и отговорности. Той стои плътно зад всички спектакли на баща си не само като организатор и продуцент.

Закърмен е в театъра и израснал по театралните сцени от бебе, а и няма как да е другояче, все пак родителите му са актьори, той обаче не избира актьорството за професионално развитие. Завършил е УНСС.

И тъй като Лафазанов е истински артист,

за да “не получи нервна криза, когато види една

фактура”, административната работа я върши Георги Крис

Поел е задачите по счетоводството и всеки прави това, в което е добър.

“Докато той е на сцената, аз съм този, който се крие зад кулисите. През мен минават някои по-скучни за простото око дейности като организация, счетоводство, логистика”, разказва Георги Крис пред “24 часа”. 25-годишният Георги Крис досега е зад кулисите на всички спектакли, в които участва баща му. Снимка: Личен архив

Предстои му обаче да излезе пред кулисите. На 29 октомври ще дебютира като актьор на професионалната театрална сцена, за да си партнира с баща си. Рамо до рамо ги събира актьорът Михаил Билалов, който казва на Георги Крис: “Тази роля ще я изиграеш ти”. Двамата всъщност са продуценти на спектакъла “Банкерът от Мумбай”.

“Не мисля, че има опция да откажа такава чест и удоволствие да бъда с тези хора на една сцена”, разказва Лафазанов-младши.

Сюжетът проследява Ален Крафт (в ролята влиза Билалов), който отива до банката да изтегли пари от личната си сметка. Разбира, че за броени минути внезапно е забогатял. Срещу него обаче е банковият касиер Кръстю Лафазанов - чиновник, който сляпо следва правилата.

Само дни след като обявиха новото представление, билетите бяха изкупени. Затова ще има и втора премиера - на 30 октомври. И на двете дати ще се играе в “Театро отсам канала”, а след това, на 2 ноември, ще гостуват в Пловдив. (Какво разказват любимите актьори Къци Лафазанов и Михаил Билалов за спектакъла, четете по-долу) Снимка: Личен архив

Спектакълът не е първата изява на сцена на баща и син. Още като бебе, е сниман в новогодишна програма с Лафазанов и Елена Начева. Впоследствие участва в комедийните спектакли на баща си като музикант.

През 2014 година Георги Крис заедно с няколко момчета основава метъл банда. Освен че свири, той трябва да отговаря и за живите изяви и турнетата. Така бързо трупа опит като организатор. Редовно уговаря участия по клубове, които дават сцените си на млади хора, за да представят музиката си пред публика. Оказва се, че в същите тези клубове след години са първите стендъп участия на Кръстю Лафазанов, организирани от сина му.

Затова вече повече от десет години се занимава с реклама и продажба на събития - от театрални и танцови спектакли, концерти във всички жанрове - джаз, рок, метъл, поп, до партита с електронна музика.

Но се гордее и с другия си опит. “Преди това натрупах стаж като мияч, сервитьор (цели 2 дни), готвач, барман, управител, както и като чирак на гениален механик, с когото поправяхме и тунинговахме джипове, леки коли, та дори и багер”, разказва Георги Крис.

Сега една от основните му работи е да продуцира редица представления. Той стои зад любимото “КОМИКадзе на КРЪСТЮпът”, но е и автор на музиката заедно с Андрей Чолаков - Andy Golden. В спектакъла Кръстю Лафазанов разкрива своето “житие-битие”, превъплъщавайки се в някои от най-обичаните си и забавни образи. Представлението преминава под формата на интерактивен “лечебен смехосеанс”. Шоуто се радва на огромен интерес както у нас, така и сред българските общности в чужбина. През 2014 година Георги Крис заедно с няколко момчета основава метъл банда. Снимка: Личен архив

Георги Крис прави дизайна и изработва

новите декори

за спектакъла “Параноя под наем” - популярната комедия по текст на легендарния американски драматург Нийл Саймън, в която Кръстю Лафазанов си партнира с Емануела Шкодрева. Преди него работи и по “Приятна жена в лоша компания” - в него на една сцена отново излизат Емануела Шкодрева с Кръстю Лафазанов, както и Павел Иванов и Васил Драганов.

Лафазанов-младши е и сред основния екип, който стои зад юбилейния спектакъл “Пълнолудие”. С чувство за хумор описва, че е имал различни задачи - от музикант в лайв бенд до “професинален дразнител” на танцьорките от балета. “В голяма част от спектаклите съм зад пултовете като озвучител и осветител, зад волана на колата или буса като шофьор и сценичен работник. Накратко тези представления са най-голямата част от удоволствието, което мога да нарека работа”, казва Георги Крис.

Всички спектакли, по които работи, той описва с реплика от текста на “Пълнолудие”: Това са “роли”, които съм приел в душата си и са станали пълнежът на моята същност. Музиката е голямата страст на Георги Крис Снимка: Личен архив

Но като че ли най-голяма страст му е музиката. На нея дължи срещите с най-добрите си приятели, с любовта, работата си. Свири в групата Church Of Destiny, с която редовно изнасят концерти. Неин вокалист е синът на актьора Робин Кафалиев - Роже Кафалиев. Освен това свири и в други банди, когато го поканят. А в случай че му остане повече свободно време, иска да се занимава с хаус и техно музика.

“Музиката, киното и театърът заемат 90% от времето и мислите ми, през останалите 10% спя”, заявява Георги Крис. Георги Крис свири в метъл банда Снимка: Личен архив

Като малък мечтаел да стане рокзвезда. “После пораснах и разбрах, че най-голямата рокзвезда, която съм срещал, всъщност е баща ми”, казва младият артист. Всеки би помислил първоначално, че е заради популярността на Лафазанов. Но не. Георги Крис се възхищава на дисциплината, любопитството и уважението на баща си в професията му за всичките тези години. “Това е най-важното, което научих от него и може би никога не съм му го казвал достатъчно ясно - че талантът е много хубаво нещо, но ако не се отдадеш на работата си сто процента, не “както дойде”, талантът няма да помогне”, обяснява Георги Крис.

“Хората обичат да казват: “Той е роден за това”. Да, добре. А после? После идва понеделник сутринта. И какво? Следва много бачкане. Рядко се срещат хора, които след толкова години не си позволяват да са небрежни към работата си. Това със сигурност научих от Лафазанов-баща - да не го карам през пръсти”, казва той.

Какви са отношенията им на работа и кой командва другия? За Георги Крис много по-лесно се работи с човек, на когото има пълно доверие, “особено когато знае, че няма да изчезне при първия проблем”.

А в работната обстановка често си разменят ролите - Георги Крис е шефът, а баща му чинно се подчинява. Но едно е сигурно - и двамата се стремят да правят всичко със стил и професионализъм, защото обичат и уважават професиите си.

Лафазанов признава, че се случва да се критикуват взаимно. А в семейната фирма Лафазанов-младши успява да командва и сестра си, но и “неговата роля, признавам, е достойна за уважение! Пък и моят гръб не е никак лесен за носене и пазене...”, казва актьорът. Георги Крис и Кръстю Лафазанов след спектакъла “Пълнолудие” Снимка: Личен архив

“При нас не се налага да избираме между работа, семейство и удоволствие. Което е страхотно, докато не започнем да говорим за работа на семейна вечеря и за семейни теми на работа. Но това е малката цена, която плащаш, когато работиш с роднини”, добавя Георги Крис. Плакатът на новия спектакъл "Банкерът от Мумбай"

Михаил Билалов и Лафазанов за “Банкерът от Мумбай”:

Внезапно забогателият има проблем - мисли, че знае как работи светът

- Г-н Лафазанов, за първи път си партнирате с Михаил Билалов, защо чак сега се събрахте заедно на сцената?

- Г-н Лафазанов-младши ни събра, като видя в нас контраста на вече изиграни роли. Г-н Билалов като преводач на “Банкерът от Мумбай” и колега, който изключително уважавам, отправи покана към мен и аз с голямо удоволствие се хвърлих в предизвикателството. Нямам търпение да представим нещо ново и различно на общата ни публика. Двамата се допълваме взаимно на сцената с много хумор и дълбока ироничност.

- Г-н Билалов, каква е срещата ви с Кръстю Лафазанов на сцената?

- Кръстю е от хората, които ти напомнят защо изобщо си избрал тази професия. Той е стриктен към автора, дисциплиниран е като актьор и уважава колегите си. На сцената е много успокояващо да знаеш, че до теб стои човек, който няма да те остави да паднеш. И същевременно е достатъчно опасен, за да не ти позволи да се отпуснеш. Затова и срещата ни е толкова приятна.

- Спектакълът “Банкерът от Мумбай” поставя обикновения човек срещу правилата на една институция. Къде според вас е границата между реда и абсурда?

Лафазанов: Абсурдът е толкова голям, че не може да се побере в граница. Точно затова много харесвам филма “Бразилия” на Тери Гилиъм. Там никой не е злодей в класическия смисъл. Всички просто изпълняват процедурата. Това е големият хумор в подобни истории. Колкото по-нелепа става ситуацията, толкова по-спокойно институцията обяснява, че всичко е наред. Просто защото ти нямаш нищо, а хората отсреща стискат формуляр. Всеки българин може да разкаже такава безумна история. В случая го е направил французинът Себастиан Тиери в “Банкерът от Мумбай”, но всички се припознаваме в ситуациите.

- Ако трябва да опишете спектакъла с три думи, кои ще бъдат те?

Лафазанов: СИСТЕМАТА казва НЕ!

- Г-н Билалов, кое е по-опасно – човек без пари или някой, който внезапно е забогатял?

- Човекът без пари поне знае, че няма пари. Внезапно забогателият вече има по-сериозен проблем - започва да си мисли, че знае как работи светът. Парите не променят човека. Само разкриват какъв е бил през цялото време. Но в случая моят герой – Ален, не е забогатял внезапно. Той е натрупал състояние от работата си като брокер на недвижими имоти. Проблемът е, че неговите родители са били най-обиковени хора, без никакви придобивки, а той е излязъл от чергата си, казано по български. И това се превръща в страшен проблем за служителите на банката, които следват правилата на новите собственици, а те са индийци. Знаете, че за индийците кастата е нещо много важно. Да я смениш, е тежко престъпление. За нас това е нелепо, но в пиесата е изведено до краен абсурд, което я прави толкова добра.

- Вашият герой как се вписва в този абсурден свят?

- Героят ми иска да направи нещо съвсем нормално – да изтегли пари от сметката си в един банков клон. И изведнъж се оказва, че според новите индийски собственици на банката това е криминално деяние. Харесва ми този абсурд: не някакъв човек да полудее, а светът около него да стане толкова ненормален, че той да изглежда странният. Самата пиеса е вдъхновена от един много конкретен страх. Как нещо национално, познато и уж защитено изведнъж се оказва собственост на някой друг. Просто идват едни хора с мустаци и костюми, купуват това нещо и обясняват на местните как да се държат. Не е нужно да знаят език, порядки или история. Достатъчно е да държат контролния пакет. Ето я иронията на глобалния свят. Може да караш BMW с индийски двигател, да пиеш френско вино, произведено от китайска компания, или да работиш за американска фирма, регистрирана в Ирландия. Това не е проблем. Проблемът започва, когато ти кажат, че понеже продуктът е глобален, вече нямаш право да питаш кой взема решенията и в чий интерес. Просто ти пускат мейл с новите правила. Героят ми се сблъсква точно с това.

- По какво френската комедия си прилича с българската действителност?