Елизабетите в английския кралски двор станаха 11

Името на покойната кралица Елизабет II е най-използваното в английския кралски двор. В края на август бе обявено, че принцеса Юджин е родила дъщеря в Лисабон, която е кръстена Аделаида Елизабет Анина Бруксбанк. Най-малката дъщеря на бившия принц Андрю и Сара Фергюсън обяви, че със съпруга си Джак Бруксбанк са кръстили бебето на "хората, които обичаме и почитаме".

Покойната кралица носеше името Елизабет Александра Мери. Първото е от нейната майка Елизабет Боус-Лайън. Александра е на нейната прабаба и съпруга на крал Едуард VII, а Мери е от нейната баба и съпруга на крал Джордж V.

Така вече Елизабетите в двора станаха цял футболен отбор - 11.

Принцеса Ан Елизабет Алис Луиз

Единствената дъщеря на покойната кралица е родена през 1950 г. и гордо носи името на майка си. Тя наследи и нейната страст към конете. Дълги години е президент на Световната федерация по конен спорт и член на МОК. Тя и брат Чарлз бяха до леглото на Елизабет II, когато почина.

Принцеса Беатрис Елизабет Мери

Най-голямата дъщеря на бившия принц Андрю и Сара Фергюсън е родена през 1988 г. и получи името на баба си. Нейната сестра принцеса Юджин Виктория Хелена е единствената внучка, която пропусна това.

Беатрис бе изключително близка до баба си. Тя направи сватбата си в Бъкингамския дворец по нейно лично настояване през 2020 г. и получи тиарата на кралица Мери, която самата Елизабет II носи на своята. Дори роклята бе преправена от една на кралицата.

Зара Ан Елизабет Тиндол

Средните имена са на майка Ан и баба Елизабет. И от двете получи любовта към конете. Зара е олимпийски вицешампион от Лондон през 2012 г. и световен шампион по всестранна езда през 2006 г. За титлата на планетата бе обявена за спортист на годината в Англия.

Лейди Луиз Алис Елизабет Мери Маунбатън-Уиндзор

Най-малката внучка на кралицата е един от най-добрите състезатели с карети на Острова, като това е наследила от дядо си принц Филип.

В момента 22-годишната дама си взе една година почивка от задълженията, като съчетава работа и пътуване, след като завърши университета "Сейнт Андрюс". Това не е някакво екстравагантно решение. По същия начин действа и престолонаследникът Уилям, след като приключи с колежа "Итън".

Лейди Луиз e дъщеря на принц Едуард и принцеса Софи и едва оцеля при раждането си на 8 ноември 2003 г. Роди се недоносена и тежеше само 2060 грама. В момента е на 18-о място от престолонаследниците.

Айсла Елизабет Филипс

Айсла се роди на 29 март 2012 г. и бе втората правнучка на кралицата. Тя е от брака на сина на принцеса Ан - Питър Филипс, с американката Оушън Кели. Тя обаче няма право на титла, след като баба взема решение нейните деца да не носят такива. По-голямата сестра се казва Ан Катлин Филипс. Двете са държани далеч от общественото мнение и се появяват с близките си само на Коледа и Великден.

Принцеса Шарлът Елизабет Даяна

Единствената дъщеря на престолонаследника Уилям носи имената на баба си принцеса Даяна и прабаба си Елизабет. Тя се смята за копие на нейната "ган-ган" на същата възраст. Шарлът също е влюбена в конете. Както прабаба си тя има няколко прякора. Принц Уилям я нарича Миньолет, но за повечето хора от двора е просто Лоти.

Лена Елизабет Тиндол

Тя е по-малката дъщеря на Зара и ръгбиста Майк Тиндол. Родена е на 18 юни 2018 г. Нейната по-голяма сестра се казва Миа Грейс.

Лена е странно име за кралското семейство, но това е жест към принцеса Хелена, петото дете на кралица Виктория.

Лена наследява от баща си любовта към спорта и дори играе в местен отбор по ръгби в Глостър. Известна е като най-игривия член на кралското семейство, като винаги привлича вниманието с някой маймунджилък.

Лилибет Даяна Маунбатън-Уиндзор

Най-скандалното правнуче на кралицата. Дъщерята на принц Хари и Мегън Маркъл се роди на 4 юни 2021 г. в Санта Барбара, Калифорния, където се преместиха нейните родители, след като предната година напуснаха английския кралски двор.

Лилибет е най-съкровеният прякор на покойната кралица, който е бил известен само на нейните родители и десетима най-близки до семейството.

Елизабет II не прие с добро името на правнучката си. Тя дори написала няколко писма на Хари, за да му потвърди, че не е съгласна.

В крайна сметка тя се видя с нея 2 години след раждането, когато Хари се прибра с децата за юбилея на баба си през 2022 г.

Сиена Елизабет Мапели Моци

Тя се роди през септември 2021 г. Принцеса Беатрис не изненада никого, като даде името на кралицата. Дъщерята на Сара Фергюсън винаги е била близка с нея.

Въпреки че майка е принцеса, Сиена, която се явява 12-ият правнук на кралицата, няма да носи титла, след като дядо Андрю загуби своята по решение на брат си Чарлз III заради участието му в скандала с досиетата "Епстийн".

Атена Елизабет Роуз Мапела Моци

На 28 януари 2025 г. се роди втората дъщеря на Беатрис и нейния съпруг Едуардо Мапели Моци. И тя веднага получи като едно от имената си Елизабет. Двете имат и доведен брат Уолфи от брака на баща им с Дара Хуанг.

Атена се явява 14-ият правнук на покойната кралица и вторият след нейната смърт. Преди нея се появи и Ърнест на принцеса Юджин.

Аделаида Елизабет Анина Бруксбанк

Нейното име е съчетание на традициите в Португалия и Англия. "Двете наши родини" - това написа принцеса Юджин в инстаграм, след като посрещна третото си дете. "Аги и Ърни нямат търпение да видят сестра си. И ще са най-добрите батковци", написа още тя.

Семейството има две момчета - Аугуст на 5 години, и Ърнест, на 2. Името Аделаида е свързано с кралицата, която е била съпруга на Уилям IV. Анина идвало от близка приятелка на семейството.

Бебето е на 15-а позиция за короната на Великобритания, като измести прачичо си графа на Единбург на 16-о място.

И сега се появи 11-ата, която носи името на покойната кралица.