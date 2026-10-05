Проф. Пенко Господинов: В Стара Загора има специално отношение към културата

Актьорът помни как със съучениците си посреща космонавта Георги Иванов

В регионалните издания "Рестарт" търсим хора, родени в съответния град или област. Всички те разказват с много емоция и респект за детството, спомените от онова време, наученото от приятели и съученици.

Градът се развива прекрасно! Прави ми силно впечатление колко много държи на културата и образованието – те са това, което сплотява общността.

Думите са на актьора, преподавател и заместник-ректор на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" проф. Пенко Господинов, роден и израснал в Стара Загора.

Заминал за София като студент, вече все по-рядко се прибира в родния си град, но следи как се развива през последните години. По думите му Стара Загора има традиции и специално отношение към културата. Това личи по многото оперни, театрални и кинофестивали.

Съвсем наскоро - от 25 до 29 септември, се проведе и Международният студентски театрален фестивал "Данаил Чирпански" в памет на талантливия млад актьор, който загина в тежка автомобилна катастрофа през април 2016 г. на път за представление. Данаил Чирпански е бил студент на проф. Пенко Господинов.

"Пазя много спомени, свързани със Стара Загора. Там премина детството ми, ученическите години, първите любовни трепети и първото ми влюбване в театъра, киното, литературата и музиката", разказва актьорът.

Именно в родния му град се ражда любовта му към театъра. Той посещава младежкия театър "Съвременник" към читалището, чийто ръководител е Ради Радев.

"Покрай тези занимания открих любовта си към театъра, който се превърна в моя съдба и професия. Там създадох ценни приятелства – със Стефан Вълдобрев, Станимир Гъмов, Венелин Петков.

Един от най-ярките му детски спомени е посрещането на първия български космонавт Георги Иванов през пролетта на 1979 г. Тогава той е удостоен със званието "почетен гражданин на Стара Загора" след историческия си космически полет. Заедно с него е отличен и съветският космонавт Николай Рукавишников, с когото осъществяват полета с кораб "Союз 33" на 10 април 1979 г. Тогава Пенко Господинов е в началното училище.

"От сутринта ни строиха с бели ризи, пионерски връзки и цветя. Когато пристигнаха Георги Иванов и Николай Рукавишников, моментът беше изключително вълнуващ. Ние следихме самия полет почти директно и знаехме за възникналите проблеми - как Георги Иванов е запазил хладнокръвие и с Рукавишников са успели ръчно да приземят кораба. За нас беше голямо събитие да ги посрещнем", разказва Господинов.

А за празника на родния си град пожелава да продължава да се развива все така динамично, да бъде зелен, гостоприемен и щедър както към жителите си, така и към гостите.