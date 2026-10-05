Футболистът Гошо Гинчев: Няма по света като “Аязмото”, центъра на Стара Загора, разбира се, и храма – стадион “Берое”

"Всички знаят, че Стара Загора е градът на правите улици, липите и поетите. Но там има 3 неща без аналог в света - "Аязмото", центъра, разбира се, и храма на "Берое" - градския стадион", казва бившият национал Гошо Гинчев. Според него една разходка из "Аязмото" зарежда за месеци.

"Там има всичко: и пейка да починеш, и заведение да хапнеш. Такъв парк не се среща често в Европа, той е едно от любимите ми места. Центърът ни е феноменален, откакто го оправиха. Истински европейски град. Преди някак беше малко захлупено. А сега е сърцето на града. Когато стъпя на стадиона, всичко минава пред очите ми - треньорите, съотборниците, мачовете ми, пълните трибуни. Сега е тежко, но знам и вярвам, че ще дойдат по-добри времена. Отново ще станем отбор, с който всички ще се съобразяват. Школата ще заработи и всичко ще си дойде на място", обяснява бившият футболист и настоящ бизнесмен.

Централният защитник записва 158 мача и 10 гола с фланелката на старозагорци, преди да дойде трансферът в "Левски" и след това дългата му кариера в турските "Денизли" и "Анталия". Като играч на "Берое" прави дебюта си в националния - на 20 г., 6 месеца и 21 дни, когато Иван Вуцов го пуска титуляр в контролата с ГДР на стадион "Георги Димитров" в Ерфурт.

Участва на европейското в Англия през 1996 г. и след това и на световното 2 г. по-късно. Това е и последното първенство на планетата, на което България се класира и до днес.