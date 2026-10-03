Дъщерята на певицата Мария с първа изложба, иска да покори Монако, където вече е студентка

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Талантът със сигурност се предава. И ако единият родител е артист - при това успешен, и детето му със сигурност ще има заложби. Било то и в по-различна сфера.

Такъв е яркият пример с дъщерята на попфолк певицата Мария. Наследничката на хитовата изпълнителка - Марая, макар и прясно навършила 18 г., вече направи първа крачка - представи дебютната изложба La Dolce Vita (б.а. - от италиански "сладък живот").

Марая завърши средното си образование в Англо-американско училище в София през май. Финалната дипломна работа също беше представена под формата на авторска изложба. Наследничката на Мария е влюбена в изкуството и рисува от дете.

А талантът ще се "шлифова" още повече с годините

- 18-годишната художничка бе приета в Международния университет на Монако, където продължава образованието си.

За дебютната си изложба, която бе представена пред широката публика, Марая залага модерни картини с 3D инсталации, на които са изобразени сладки изкушения - бонбони, понички и напитки. Самата тема е за любовта, удоволствието, свободата и онези малки и големи моменти, в които сякаш усещаме най-сладката страна на живота.

"Отне около 4 месеца за тези 7 проекта", разказа пред "24 часа" певицата Мария, щастлива майка на талантлива художничка.

Тя признава, че се е развълнувала страшно много при официалното откриване на изложбата. "Разтреперих се цялата", обясни изпълнителката.

Рожбата - Марая, прекарва по 14-15 часа на ден в ателието си, за да успее да е готова с новия проект, който представи. Разбира се, популярната майка има достъп до него. И от време на време я следи. За дипломната работа наследничката на изпълнителката се труди няколко години.

Марая започва да рисува още от 3-годишна.

Талантът е забелязан от жена на име Юлиана,

която помага на попфолк певицата в отглеждането на момиченцето. Въпросната дама е детски педагог. Двете постоянно рисуват, оцветяват, моделират с глина и изработват най-различни неща. Един ден Юлиана разкрива на Мария, че Марая има талант и трябва с нея да се работи специално, за да развие дарбата си.

"Преди да започне да учи в Англо-американското училище, Марая беше записана в международен детски център. Там научи страшно много неща и се разви. От неща в ежедневието, които обикновено изхвърляме, като хартия, макарони, тя вкъщи си украсяваше, правеше картини и т.н", разказва певицата, изпяла редица хитове.

На изложбата присъстваха съпругът на Мария - Теодор Петков, майката и сестрата - Йорданка и Ирена, попфолк звездата Емилия заедно със съпруга си Жорж Башур, вдовицата на Георги Илиев - Мая Илиева, и много близки и приятели на певицата.

Мария не страда, че дъщеря никога не е имала амбиция да се занимава с музика.

"Марая не обича публичния живот. Откакто стана тийнейджърка и допреди няколко месеца имахме сложни отношения в тази насока. Не даваше да качвам снимки, да пиша за нея. Тя е много крехка и невинна. Просто сме на 180 градуса една от друга за тези неща", разказа още Мария.

А Марая явно вече е преминала през този т.нар. срамежлив период. И не бяга от прожекторите.

18-годишната хубавица бе корица на известно модно списание за септември

Певицата издаде, че наследничката вече подготвя нова изложба. Идеята е тя да е готова през следващата година по това време.

"Първата за училище бе на тема трагедия, сегашната - за сладките неща. Да видим каква ще е следващата", разказа още пред вестника Мария.

А голямата мечта на майка и дъщеря е един ден Марая да направи изложба не къде да е, а в Монако, където вече е студентка.