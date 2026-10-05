Певицата Мария: Най-красиво е, когато липите цъфтят и всичко ухае прекрасно

Като малка берях липа от улиците, слагах я на вестник, за да изсъхне. Така - чак до XII клас. Само такъв чай пиех.

Този мил спомен за родния си град Стара Загора разказа пред "24 часа" певицата Мария. Една от най-популярните ни попфолк изпълнителки е силно привързана към мястото, в което е родена и израснала. И винаги, когато има възможност, се завръща там. В града живеят нейната майка Йорданка и сестра с двете си деца.

Мария подчертава, че родното място е било основното училище, в което е усвоила житейските си роли - на майка и професионалист в работата си.

"Естествено Стара Загора е любимият ми град. За мен е най-красивият. Обожавам моментите, в които се прибирам, макар и да са все по-редки. Дъщеря ми Марая (наскоро навършила 18 г.) също много харесва Стара Загора", сподели певицата.

Едно от любимите места на Мария, разбира се, е паркът "Аязмото". Голяма част от детството на изпълнителката преминава там.

"Той е най-хубавият. Разбира се, в Стара Загора е седалището и на любимата ми бира. (Смее се.) Най-красиво в града става, когато липите цъфтят. И всичко ухае прекрасно, стига да нямаш алергия", казва с усмивка поп- фолк дивата.