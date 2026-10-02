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Кийт Ричардс отказва ново турне с "Ролинг Стоунс"

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Кийт Ричардс СНИМКА: Екс/Keith Richards

Китаристът на "Ролинг Стоунс" Кийт Ричардс  отказва да тръгне на ново турне с легендарната банда. Наскоро групата издаде последния си албум, но 82-годишният Ричардс не е ентусиазиран от изяви пред публика.

Басистът и китарист на "Ролинг стоунс" Рони Ууд каза, че плановете за турне на  на този етап са в застой, тъй като колегата му китарист Кийт Ричардс не е готов да поеме такъв ангажимент, съобщи сайтът за музикални новини Мюзик нюз.

В интервю за "Ню мюзикъл експрес" Ууд обясни, че той и фронтменът сър Мик Джагър са нетърпеливи да се върнат на сцената, но солокитаристът Ричардс не е толкова ентусиазиран.

"Знам, че Мик умира от желание да тръгне, а Кийт - не. За да се случи това обаче, трябва да има ентусиазъм от страна на всички", каза Рони Ууд, цитира БТА.

Музикантът допълва, че е готов да се присъедини към "Ролинг стоунс" веднага щом групата реши да продължи напред, но потвърди, че към момента няма такива планове: "Когато моите другари кажат: "Да вървим", аз ще съм на линия. Все още обаче не планираме да тръгнем на турне".

Кийт Ричардс СНИМКА: Екс/Keith Richards

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