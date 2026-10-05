Мария Статулова, която винаги иска да е "още по човек"

"Един статул е мярка за любов!" Това е любимият цитат на голямата актриса Мария Статулова.

Тази година на 13 септември тя навърши 73 години. По повод на 70-ия й рожден ден синът й Дани Радичков като сценарист, операторът Иван Чертов и режисьорът Светослав Драганов направиха филма "Скъпа Мария", който включва и части от нейния моноспектакъл "Надежда сляпата" по пиесата на Боян Папазов.

Синът й Дани написа сценария за филма за нея. Снимка: Архив

"В лентата разказвам тази моя мярка за любов, а тя побира много - приятелите, големите актьори, които умеят да подадат ръка на младия човек, срещата с непозната жена, която разпознава света по гласа и допира. Побира и килото домати, което нося със себе си, колкото и да съм уморена от път, за да сготвя на любимите си хора, например", с усмивка споделя тя.

Тъкмо тази Мария - с тениската, с готвенето, с балконските цветя и дрезгавия смях - влиза в документалния филм. Историята тръгва от необичайния подарък, който актрисата подготвя за своя 70-и рожден ден: възстановяването на "Надежда сляпата" от Боян Папазов. Покрай репетициите се връщат и спомените за пет десетилетия на сцената и пред камерата.

"Мои приятели от Варна решиха да ме подлудят да възстановя моноспектакъла", разказва тя с онази смесица от нежност и самоирония, с която говори за важните си хора. Пътят до постановката обаче е започнал много преди това. Мария още пази малко листче, написано на машина. На него Боян Папазов е оставил няколко думи: "Драга ми Маро, това е само за теб". Пиесата е подарък, но и отговорност, за която младата актриса не се чувства готова. Историята на една действително живяла сляпа жена не може да бъде усвоена само с професионална сръчност. "Тогава нямах смелост. Викам: аз трябва да поживея, да ми се случат някакви неща, за да мога да го издишам, както трудно се издишва текстът на Достоевски. Трябваше да имам някакъв живот, в който се случват щастие, нещастие и какво ли не, за да бъда пълнокръвна в това." Текстът остава при нея години. Междувременно се трупат роли, срещи, радости и загуби. Когато най-сетне посяга към него, вече има какво да даде на тази жена, която ще пресъздава, от собствения си живот. Премиерата на моноспектакъла в Народния театър е през 2003 г., а режисьор е Възкресия Вихърова.

"С Възкресия идеално се съешихме, свикнахме една с друга", казва Мария, без да приглажда думите си. За това дълго отлагане Мария няма обяснение, свързано с кариерата или с подходящия момент за премиера. Говори за вътрешна готовност.

"Да влезеш в тази съдба, се иска малко живеене", казва тя. Надежда е силна жена и актрисата трябва да намери у себе си сили, с които да отговори на нейните. Така подарената пиеса се превръща в подарък, който Статулова прави и на себе си около петдесетия си рожден ден. Един от най-ценните ключове към образа идва от самия Папазов. Той я насочва към детския й бургаски диалект. В него има памет, естественост, нещо преживяно още преди професията да я научи как се изговаря реплика.

"Да прозвучи текстът автентично, че не играе актриса, а един ей такъв човек, взет отнякъде, сложен на маса, започва да изказва своя живот, да го чуят и другите."

И заглавието има своя история. По спомена на Статулова първоначално то е "Сляпата Надежда". "Но в соца нямаш право да нямаш надежда", обяснява тя защо Боян Папазов разменя местата на думите.

В подготовката с Възкресия Вихърова има и съвсем конкретна работа: срещи, слушане, опит да разберат чуждото усещане за пространство и близост. Какво разсейва незрящия човек? Какво му помага да се ориентира? Мария помни тези въпроси и отговорите им години след първата премиера. Когато сега разказва за Надежда, редом с текста неизменно се появяват хората, които са й помогнали да го разбере. Подготовката за ролята я среща с незрящи хора и с преживявания, за които дотогава не се е замисляла. Научава например колко силно може да ги дезориентира дъждът.

Години по-късно, по време на снимките на документалния филм, една среща в Дряново отново я разтърсва. Там Мария се запознава с Даниела, която е незряща по рождение. "Докосвали ли сте се до такива хора? Знаете ли колко са чувствителни, различни, добри?", пита актрисата, още под властта на разговора им. В пиесата има реплика: "Абе ръцете едни, гласът друг". А Даниела я посреща с думи, които сякаш отговарят на написаното от Папазов: "Ооо, друг ти е гласът, ти си го сменила". "Викам - как съм го сменила, бе? "Не, не, това не е тоя глас, който чувам от филмите по телевизията." Виж колко интересно! И по гласа решават дали да те харесат, или не, по това как си подаваш ръката. Така ти докосват дланта, както лицето."

Мария слуша за живота на Даниела, за двете й зрящи деца, за всичко, което умее да прави, и за желанието й да посреща случващото се с чувство за хумор. "Тя казва: гледам всичко да е на майтап. Представяш ли си? Космос, в който потънах за един ден и още не мога да се отърся. Аз и не искам, толкова ме зареди с хубава енергия. Напълни ми душата до края на света." Във Варна сред зрителите на Статулова има незрящи хора, които след представление идват при нея с думите: "Мария, ние те гледахме". "Това ме побърква от удоволствие", казва тя. В такива срещи репликата на Надежда придобива съвсем лично значение: "Както съм човек, искам да стана още по човек".

Документалният филм следва и всекидневието между сцената и пътуванията. Мария разказва как камерата я вижда да готви, да се среща с най-различни хора, да се прибира уморена, но все с нещо за носене - домати или друга покупка. "Шарен живот показваме", обобщава тя.

Със Светослав Драганов вече са работили по "Смирен". За документалния разказ тръгват и към селото на Невена Коканова, където от години организират вечер в нейна памет. После пътят ги отвежда в Дряново и при Даниела. Така в едно пътуване се срещат споменът за близък човек и вълнението от ново познанство. Мария разказва и за двете с готовност да се остави на чувството, да каже "побърках се", когато по-сдържана дума просто не й стига.

За сина й Дани, работата по сценария е и среща с жените, които майка му е изиграла. Когато проследява героините й, той забелязва колко от тях са бити, смазани, затворени в представата, че мястото им е в кухнята. Спира се на сцена от "Да обичаш на инат". Героинята на Мария удря Велко Кънев по главата и го гони с: "Махай се, бе!", а веднага след това пита: "Къде отиваш, бе!". За него в тази рязка смяна се чувства страхът да не останеш сам. Погледът на сина добавя към актьорските спомени въпрос за времето, което е създало тези героини, и за живота, отреден на жените в него.

Самата Мария се връща с особена обич към Сатиричния театър. "Там ми бяха най-красивите неща", казва тя. Дели гримьорна с Невена Коканова и Стоянка Мутафова. Играе пет години с Георги Калоянчев в "Биволът" на Иван Радоев. Заварва, по собствените й думи, "букет от величия". Невена, Стоянка, Калата, Парцалев, Константин Коцев, Татяна Лолова, Петър Слабаков - имената идват едно след друго. "Те бяха неповторими и оставиха гигантски следи", казва Статулова. Когато ги споменава, към уважението към актьорите се прибавя близостта на всекидневието - общата гримьорна, ранното идване в театъра, мястото на масата, разговорът след работа. Именно тези подробности пази с особена точност. "Мечтала съм да играя с най-големите актьори на света. Но пък съм играла с най-големите актьори на България."

Калата е нейният "учебник по театър". Урокът започва още преди репетицията. Той идва два часа по-рано. Младите виждат това и тръгват с него. Как да си позволят да закъснеят? Помни и друго. На художествен съвет се чуват съмнения дали младите ще се справят. Тогава Калоянчев се изправя в тяхна защита. "Чакайте, бе. Те за първи път сега играят. Какво искате от тях? Репетират, трудят се. Как няма да се справят?". "Това ти остава една обеца за цял живот", казва Статулова. По-късно, когато самата тя работи с млади актьори, държи на същата дисциплина. И много иска някой да предаде наученото нататък.

От Георги Парцалев например, пази различен, също толкова скъп урок. След едно от първите й участия в "Рейс" той казва високо: "Сега да те поднеса на зрителите". "Той знаеше, че ще си получи своите аплодисменти, но аз бях новият човек и за мен беше важно да ме аплодират." В този жест Мария разпознава кавалера. Големият актьор има сигурно място пред публиката и помага на начинаещия да намери своето. Парцалев има и своя маса долу в клуба. До нея не се сяда току-така. Чакаш покана или питаш: "Пацо, мога ли да седна при теб?". За Статулова тези спомени са част от живота на театъра като общност. Когато Младен Киселов се връща от Америка, всички се събират да го слушат. Разговарят, разменят мисли, остават заедно и след работата. Същото е и в Дома на киното. Знае, че към пет следобед ще намери Доньо Донев, Любомир Чаталов, Кирил Варийски, Катерина Евро, приятелите, с които е снимала.

"И пак ставаше разговор и се чувствахме една гилдия", спомня си тя. А за театралните години казва: "Тогава театърът беше убежище".

За нея общуването е част от професията. Връща се и към спомена за учителките си - "на баничка и кисело мляко", но с време за разговор. Не е нужно много, за да бъдат хората заедно. Може би затова, когато изброява големите имена, Мария говори и за способността им да бъдат компания. Помни думите на Младен Киселов, че за да се получи спектакъл, трябва да има компания. И ги обяснява по своему: "Не да ядат и да пият заедно, не че е лошо, но сцената иска компания от очи на актьори".

Тези очи още присъстват в разказите й. С тях Мария се връща и към Надежда - жената, която години наред е чакала в един подарен текст, докато актрисата поживее достатъчно, за да изкаже живота й. А отвъд ролята остават хората, разговорите, смехът и онова желание да станеш "още по човек". Все неща, които Статулова събира в собствената си мярка за любов.