Шарън Стоун: Репутацията на сексимвол провали връзките ми с мъжете

Репутацията ми на сексимвол провали връзките ми с мъжете. Това заяви актрисата Шарън Стоун, която направи изненадващо признание в нов подкаст – от „доста време" насам актрисата няма интимни отношения. 68-годишната звезда от „Първичен инстинкт" разказа пред Маим Биалик в подкаста Breakdown, че вече е спряла да търси неангажиращи връзки, защото иска човек, с когото да споделя живота си, а не партньор, чиято единствена цел е сексът.

„Аз съм наистина добра партньорка във връзка, но отдавна не съм била такава", каза Стоун. Тя признава, че през годините е била с „лоши мъже", но и с добри, като е имала както късмет, така и лош късмет в любовта.

„А от доста дълго време насам нямам никакъв късмет. От доста време насам не правя секс, защото съм на етап, в който наистина искам да бъда само с човек, към когото изпитвам чувства", споделя актрисата.

Стоун допълва, че сега, когато тримата й синове вече са пораснали, търси партньор, с когото да споделя живота си. „Не просто някого за секс. Това вече ми е досадно", казва тя.

Актрисата признава и че не вярва досега да е открила голямата любов на живота си, въпреки че е била омъжена два пъти. По време на разговора, в който разказва и за преживения инсулт, който едва не й е коствал живота, Стоун споменава и две необичайни предсказания.

По думите й двама ясновидци, независимо един от друг, са й казали, че любовният й живот ще се промени, когато наближи 70-ата й годишнина. Единият от тях е направил това предсказание още когато Стоун е била на 23 години.

Звездата от „Първичен инстинкт", която наскоро беше остро разкритикувана от един от бившите си колеги, смята, че трябва да приеме настоящия период на самота, ако иска в крайна сметка да открие връзката, която търси.

Стоун е майка на трима осиновени синове – Роан, на 26 години, Леърд, на 21, и Куин, на 20 години.