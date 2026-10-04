Том Круз се появи изненадващо пред британец, той го обърка с Джеймс Блънт

Американският актьор Том Круз изненада британец, който от една година изпълнява екстремни спортни предизвикателства, за да събира средства за благотворителност, съобщи ДПА.

Лойд Кембри, мениджър по поддръжката в Бристолския университет, събира средства за благотворителната организация „Джеси Мей", свързана с хосписи за деца. Той установява контакт с нея, тъй като братовчедките му, които са близначки, са диагностицирани на три години и половина със синдром на Санфилипо тип А – заболяване, което намалява продължителността на живота. И двете момичета умират в тийнейджърска възраст, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Кембри решава да се изправи пред различни предизвикателства, за да почете паметта им и да подкрепи други семейства в подобна ситуация. Той се включва в 50-километров ултрамаратон с кънки на лед във Финландия, изкачва стена за катерене, чиято височина е колкото тази на Еверест - 8848 метра, и предприема 150-километров поход по Юрското крайбрежие в Англия. За да популяризира инициативата, семейството на Кембри обединява усилия с предаване на Би Би Си.

Той е поканен в Лондон под претекст, че ще участва в интервю за „документален филм за смели подвизи и екстремни предизвикателства“. Вместо това е посрещнат от Том Круз, който лично иска да изкаже благодарност за постиженията му в набирането на средства, отбелязва ДПА. „Направих много луди неща и каскади, но когато чух за приключението на Лойд, си помислих: „Трябва да се запозная с този човек“, каза холивудският актьор, цитиран от ДПА. Лойд Кембри получава покана да присъства на световната премиера на новия филм на Круз „Дигър“.

„Средствата, които Лойд събра за благотворителната организация, ни позволяват да подкрепяме децата директно в техните домове”, разказа Даниъл Чийзман, бивш изпълнителен директор на „Джеси Мей“. „Той е пример за подражание за всички деца и младежи, които „Джеси Мей“ подкрепя“.

По-късно Кембри разказа, че е бил изненадан от срещата си с холивудската легенда. „Мислех, че отивам в Лондон за интервю за Би Би Си онлайн, за да участвам в документален филм за набирането на средства чрез спортове за издръжливост“, каза той, цитиран от ДПА.

„Срещата се състоя в хотел „Рафълс“ в Лондон, а разговорът беше в бившия военен кабинет на Уинстън Чърчил. Проверих цената на стая там за събота вечер и тя беше над хиляда британски лири – наистина е много луксозно място”, разказа Кембри, цитиран от ДПА. „Около 20 минути след началото на интервюто влезе Том Круз. Трябва да призная, че в началото си помислих, че е Джеймс Блънт. Той се приближи към мен, екипът избухна в овации, а след това ми благодари за цялата благотворителна дейност, която осъществявам и ме покани на световната премиера на новия му филм „Дигър“. Лойд разказа, че се е запознал и с други холивудски звезди - Джон Гудман, Риз Ахмед, Джеси Племънс.

„Том Круз е наистина много симпатичен човек", е мнението на Кембри. Премиерата на „Дигър" във Великобритания беше в края на септември.