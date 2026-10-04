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Рая Пеева показа първи снимки с дъщеричката си Леа

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СНИМКА: Инстаграм на Рая Пеева

Актрисата Рая Пеева показа първи снимки на дъщеря си Леа в емоционален пост в Инстаграм.

„Има дни, след които душата ти е толкова пълна, че думите не стигат", написа Пеева. Тя разказа, че Леа е била орисана от най-близките й приятелки, които вече са част и от живота на дъщеря й.

„И си дадох сметка колко богата съм всъщност. Не с неща, а с хора. С жени, които обичам и които вече обичат и моето момиче", обясни актрисата. Рая благодари на приятелките си за обичта, думите и пожеланията към Леа.

„Не бих могла да си представя по-красив кръг от жени, с които да споделим първия й празник", написа тя.

На 1 август Рая Пеева и актьорът Явор Бахаров съобщиха, че са станали родители на момиченце. 

Тогава Пеева благодари на лекарите и екипа на „Майчин дом", които са се погрижили за нея и бебето, както и на д-р Гергана Коларова, проследявала бременността й, и на д-р Гунев и екипа на болницата.

„Вече 10 години вървим заедно по този път и градим нашето семейство. Днес една от най-големите ни мечти се сбъдна", написа тогава Рая към Явор.

„Сега започва най-хубавата част от живота ни. Сигурна съм. Обичам те!", допълни тя.

СНИМКА: Инстаграм на Рая Пеева

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