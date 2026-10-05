Скъсана тениска стана култова - на младия Волен, който матира легендата Магнус Карлсен и дълго лудя онлайн

27-годишният младеж се радва, че е станал

вайръл, за да увлече младите към шаха

Някой трябва да ти намери спонсор за тениски!

Хората около мен вкъщи си мислеха, че гледам хорър филм.

Това са малка част от стотиците коментари, които заляха социалните мрежи след забележителната победа на един млад българин над световния №1 в шахмата Магнус Карлсен.

За не повече от 5 минути 27-годишният Волен Дюлгеров, популярен в онлайн пространството като Witty Alien, надви великия норвежец в излъчвана на живо в ютюб партия. И докато местеше фигурите на виртуалната дъска, Волен бе изключително емоционален - викаше, биеше се в гърдите, докосваше сърцето си, сякаш ще изскочи, и от вълнение разкъса фланелката си. А междувременно стотици пишеха: “Магнус загуби играта. Уити - тениската си”, “Човекът е от друга планета!”, “Ако победиш най-великия, това какво говори за теб, кой си ти?”.

“Никой не съм, тъй като не направих нищо гениално. Спечелих на късмет. Магнус допусна груба грешка и аз се възползвах от нея”, разказва пред “24 часа” Дюлгеров. “Но се радвам, че победата ми стана така вайръл, че да привлече повече внимание и към шаха, и към България”.

Младият мъж тренира умната игра, откакто е на 10. Спира за няколко години, в които се занимава с програмиране. 22-годишен се връща пак към шаха, но с добавена стойност - става стриймър и излъчва своите партии в канала си в ютюб. Някои продължават по 6-7 часа, други му отнемат няколко минути. Но в кадрите им се вижда колко емоция влага младият мъж в играта. Сам казва, че коментарите за тениските са най-честите, но и тези, които искрено го забавляват. “Трудно се печели от това, но е хубаво, че така и младите обръщат внимание на шаха”, допълва Дюлгеров.