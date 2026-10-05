Димо Алексиев беше в ареста, сега играе осъден на принудителен труд

Осъден на принудителен труд - такава е ролята на известния актьор Димо Алексиев в новата постановка на театъра в Ловеч “Жената над нас”. С работни дрехи, кофи с боя, стълба и много смях – така екипът се подготвя за премиерата на 11 октомври. Алексиев е техен гост и влиза в образа на един от главните персонажи в спектакъла по руския автор Алексей Слаповски.

Историята в него проследява трима мъже и една жена. Мъжете са осъдени на 15 дни принудителен труд и ремонтират апартамент, над който живее красавица. “Този принудителен труд води до една непринудителна любов”, обясниха от театъра.

Самият Алексиев прекара около два месеца в ареста, след като бе задържан зад волана в нетрезво състояние с 1,68 промила алкохол в кръвта. Той успя да се върне към актьорските си ангажименти и това е поредното ново заглавие с негово участие.

