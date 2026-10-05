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Акад. Владимир Зарев не спира да пише за вярата и свободата, празнува рожден ден

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Акад. Владимир Зарев

Всеки писател е изключително щастлив, когато може да вземе в ръце новата си книга, казва Владимир Зарев. И е наистина щастлив човек - има издадени повече от 15 книги. Талантът му е признат и от читатели, и от критика - получил е най-големите литературни отличия и продължава да е главен редактор на списание “Съвременник”, най-авторитетното българско издание за литература и изкуство, основано през 1972 година.

Семейство, памет, слово, вяра, свобода - пише за важните теми и умно ги поставя на преден план.

Желаем му здраве и вдъхновението да не го напуска!

Акад. Владимир Зарев

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