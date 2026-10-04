Британският музей удължава работното си време заради опашките за гоблена на Байо, върнал се след 1000 години

Британският музей въвежда промени, за да се справи с дългите опашки от желаещи да видят Гоблена от Байо, който наскоро се завърна във Великобритания за първи път от почти 1000 години, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Възхитени сме от вълнението и интереса, които той предизвика", заяви говорител на Британския музей в Лондон, където бродерията от 11-и век е изложена от 10 септември и ще остане до 11 юли следващата година. „Знаем също, че някои посетители са се сблъскали с по-дълги опашки, отколкото бихме искали, затова въвеждаме редица мерки".

От понеделник ще бъде на разположение аудиогид, който ще помогне на посетителите да се запознаят с гоблена в по-големи детайли, както и повече разяснителни табели за изложбата, от която е част бродерията, изобразяваща събитията, довели до Норманското завладяване на Англия през 1066 г., съобщиха от Британския музей.

Преди две седмици ръководството му обяви, че на посетителите вече не се разрешава да снимат 70-метровия гоблен, след като това води до значителни закъснения, припомня ДПА.

Много притежатели на билети се оплакват, че са били върнати поради натрупаните закъснения в графика за посещения. Британският музей предлага в тези случаи възстановяване на платената сума и час за резервация с приоритет за пренасрочено посещение на притежателите на билети, които са били върнати.

Удължено ще е и работното време на музея, за да се намалят опашките през деня и да разпределят по-равномерно резервациите. Ще бъдат добавени и допълнителни места за сядане, отбелязва ДПА.

Когато през юли започна продажбата на билети за изложбата с Гоблена от Байо, Британският музеят отчете най-успешния ден по продажби в историята си, като само за първите 24 часа бяха реализирани приходи от над 2,4 милиона британски лири (3,2 милиона щатски долара). Билетите са изчерпани до следващото пускане в продажба на 21 октомври, припомня ДПА.

Гобленът се счита за едно от чудесата на средновековния свят и предлага поглед към живота в Англия през 11-и век преди и след Норманското завладяване – от замъци, войни и кораби до облекло, храна и мебели, припомня ДПА.