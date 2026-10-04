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Григор Димитров се снима със Серина Уилямс и Ума Търман на модно ревю в Париж

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СНИМКА: X/@danidelle23

Сред моделите е дъщерята на Калин Сърменов - Димана 

Григор Димитров събра около себе си световни знаменитости в Париж, където е за Седмицата на модата. Българският тенисист се снима с холивудската звезда Ума Търман, както и с тенис легендата Серина Уилямс. 

За това съобщи актьорът Калин Сърменов. 

„Чакайте сега граждани да ви покажа звездите Ума Търман, Серина Уилямс, Григор Димитров, Ейдриън Броуди и Димана Сърменова! Париж днес:)", написа той във фейсбук, като сподели снимката на Григор Димитров с двете популярни дами. 

Димитров е във френската столица за представянето на новата колекция на Lacoste за сезон пролет/лято 2027. Шоуто се проведе днес в рамките на Парижката седмица на модата и събра известни лица от киното, спорта и модата, пише уебсайта wwd.com, на който са публикувани и снимките на известните личности, присъствали на ревюто. 

Дъщерята на Сърменов - Димана също е била на събитието. Тя е модел и днес е дефилирала на ревюто в Париж.

Сред гостите бяха още актрисата Ребека Фъргюсън, Адел Екзаркопулос и бившият баскетболист Дуаейн Уейд.

СНИМКА: X/@danidelle23
Димана Сърменова СНИМКА: Getty images

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