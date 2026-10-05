Тейлър Суифт се завърна на върха на класацията на „Билборд“ за албуми

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Албумът The Life of a Showgirl на Тейлър Суифт се завърна на първото място в класацията „Билборд“ 200, като това е неговата 13-а седмица начело на чарта, съобщи сайтът на музикалното издание.

Албумът се изкачи от 21-ва до първа позиция в класацията след преиздаването му на 25 септември с четири непубликувани досега песни. Така The Life of a Showgirl се върна на върха девет месеца след последната си седмица на първо място.

Деветмесечният интервал между двете лидерски позиции е най-дългият за албум в класацията на музикалното издание от началото на годината.

На второ място в актуалното издание на чарта е You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love на Оливия Родриго, който се изкачва от петата позиция. Албумът реализира 67 000 еквивалентни албумни единици, което е ръст от 21 процента след началото на турнето на Родриго The Unraveled Tour на 25 септември, съобщава БТА.

Dandelion на Ела Лангли заема третото място с 58 000 еквивалентни албумни единици, което представлява спад от 4 процента. I’m the Problem на Морган Уолън остава на четвърта позиция с 56 000 единици, а The Great Divide на Ноа Каан се изкачва от шесто на пето място с 45 000 единици.

Певицата Тинаше (Tinashe) постига първото си влизане в челната десетка на класацията. Албумът Popstar дебютира на шеста позиция с 35 500 еквивалентни албумни единици, което е най-силния резултат в кариерата ѝ по този показател.

Кънтри певецът Кени Чесни записва своя 17-и албум в топ 10 на „Билборд“. Silver Sands Marina дебютира на седмо място с малко над 35 000 еквивалентни албумни единици.

Челната десетка се допълва от The Art of Loving на Оливия Дийн, който се изкачва от 11-о на осмо място с 35 000 единици, Stick Season на Ноа Каан, който се премества от 10-о на девето място с 33 000 единици, и бившия лидер Iceman на Дрейк, който пада от девето на десето място с 32 000 единици, пише още „Билборд“.