Търговище се превръща в столица на детския театър, започна фестивалът "Вълшебната завеса"

"Вълшебната завеса" се вдигна днес, 5 октомври, в Търговище за 25-и пореден път. XXV Международен фестивал на спектакли за деца започна с празнично откриване на площада пред Драматичния театър, което събра десетки деца, учители и родители, съобщиха от театъра.

"Ще превърнем Търговище в столица на детския театър", каза директорът на Драматичния театър Надя Асенова при откриването. Тя определи фестивала като мисия - да представя пред децата от Търговище и региона най-добрите професионални спектакли за деца от България и чужбина и да им дава възможност да се докоснат до необятния свят на театралното изкуство.

Тази година „Вълшебната завеса" се провежда с подкрепата на община Търговище и фондация „Лъчезар Цоцорков", както и благодарение на граждани и фирми от града, които застават зад фестивала като негови спонсори и дарители. "Заставайки плътно до нас, те дадоха ясен знак, че все още има обществена воля театралното изкуство за деца да бъде обгрижвано и да има своето бъдеще", подчерта Надя Асенова.

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров определи фестивала като богатство за града и призова търговищенци да заведат децата си на представленията. "Днес е един особен ден за нашия град. Градът се изпълва с изкуства, градът се изпълва с красота", каза той и пожела успех на всички участници във фестивала.

Площадът пред театъра още от сутринта се изпълни с музика и празнично настроение. Духовият оркестър към Община Търговище с диригент Росица Бояджиева постави началото на програмата, а след него се представи Мажоретният състав с ръководител Марианна Савова. Тържественият водосвет за здраве и успех беше отслужен от ставрофорен иконом Славчо Проданов.

"Вълшебната завеса" продължава през цялата седмица с конкурсни спектакли от България, Украйна, Северна Македония и Румъния. Програмата включва и образователни работилници за деца, а международно жури с председател д-р Ина Божидарова ще определи носителите на отличията за актьорско майсторство, режисура, сценография и музика.

Четвърт век след създаването си „Вълшебната завеса" продължава да събира в Търговище деца и артисти от различни държави и да превръща града в място за срещи с театъра.