Христо Стоичков приветства Максим и Венета Бехар след космическата им тренировка в САЩ

Легендата на българския и световния футбол Христо Стоичков поздрави Максим Бехар и съпругата му Венета след успешното им завършване на специализираната космическа подготовка в U.S. Space & Rocket Center в Хънтсвил, Алабама.

Срещата събра тримата в атмосфера, която да даде възможност да обменят впечатления за необичайното преживяване на Максим и Венета Бехар в САЩ. Двамата преминаха интензивната програма за напреднали участници и станаха първите българи, завършили я с отличие.

По време на срещата Максим и Венета подариха на Христо Стоичков специална снимка от космическия им лагер в САЩ с техните автографи, с личен спомен от едно от най-вълнуващите им преживявания.

Максим и Венета Бехар разказаха на Стоичков повече за тренировките, симулациите и предизвикателствата, през които са преминали по време на подготовката.

Програмата включва реалистични симулации на космически мисии, работа в условия, наподобяващи безтегловност, EVA тренировки, управление на системи и симулация на цялостна мисия до Марс.

„С Христо винаги е истинско удоволствие да разговаряме. Той е човек, който през целия си живот доказва, че с талант, труд и огромна воля можеш да преминеш всякакви граници. За Венета и мен беше много специално да споделим с него част от нашето космическо приключение", коментира Максим Бехар.

„Винаги се радвам, когато виждам българи, които постигат големи успехи и прославят страната ни. България има много талантливи и амбициозни хора не само в спорта, но и в науката, бизнеса, технологиите и във всяка друга сфера. Максим и Венета показват, че когато човек си поставя високи цели и работи упорито за тях, може да постигне много", коментира Христо Стоичков. Стоичков, Венета и Максим Бехар в разговор за Космоса Снимка: Личен архив

Тримата проведоха дълъг разговор за спорта, Космоса, големите предизвикателства и мотивацията човек непрекъснато да си поставя нови цели. В края на срещата към тях се присъединиха още две от големите имена на българския футбол, а именно Красимир Балъков и Даниел Боримиров.

Максим и Венета Бехар преминаха космическата подготовка с подкрепата на проекта „Ало, Космос!" на Атлантическия клуб в България, който работи за популяризирането на науката, космическите технологии и интереса на младите хора към STEM дисциплините.

Срещата завърши с пожелания за нови успехи и с общото послание, че постиженията на българите в различни сфери могат да бъдат силен пример и вдъхновение за следващите поколения.