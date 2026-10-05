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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23679887 www.24chasa.bg

Радина Думанян и Алек Алексиев 10 години след “Откраднат живот”

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Радина Думанян и Алек Алексиев позират заедно 10 години след "Откраднат живот". СНИМКА: ФЕЙСБУК

“10 години по-късно. Още сме в играта”, написа актрисата Радина Думанян под снимка с колегата си Алек Алексиев. Двамата изиграха емблематичните главни роли на д-р Александър Василев и д-р Биляна Захариева в първите сезони на хитовия медицински сериал “Откраднат живот”. Тяхната екранна любовна история и заплетените съдби на героите им поставиха началото на сериала през 2016 г. Сега, 10 години по-късно, отново показаха, че помнят как се държат инжекции и стетоскоп, но този път - детски. На кадъра показват комплект за игра - може би защото и двамата вече имат големи дъщерички.

Радина Думанян и Алек Алексиев позират заедно 10 години след "Откраднат живот". СНИМКА: ФЕЙСБУК

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