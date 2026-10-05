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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23679917 www.24chasa.bg

Как се прави сериал - Ники Илиев показва с 12 смешни епизода по Нова тв

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Ники Илиев е режисьор и сценарист на сериала и ще влезе в една от главните роли. СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

Как се прави сериал и как работи екипът зад камера? Това ще разкаже режисьорът и сценарист Ники Илиев в новия си комедиен проект, наречен “Сериалът”. Освен това ще изиграе и една от главните роли заедно с Башар Рахал.

Сюжетът ще представи живота на хората, които стоят зад създаването на една телевизионна продукция – с напрежение, любов, конфликти, забавни ситуации. Историята е вдъхновена от самата работа на екипа зад камерите и показва колко различен може да бъде животът по време на снимки.

Още миналата година Ники Илиев предварително издаде, че главните герои ще са турски актьор, неговата българска любов и нейният бивш съпруг. Те се оказват в такава ситуация, че трябва да живеят заедно, докато снимат свой сериал - оттам и заглавието на поредицата. Участват още Филип Буков, Йордан Ръсин, Глория Петкова и Кристина Бориславова.

Продукцията е снимана на различни локации у нас - в София, Бургас, Варна, както и в чужбина - Гърция, Турция и Италия.

Новият сериал се очаква да има премиера още този месец по Нова тв.

Ники Илиев е режисьор и сценарист на сериала и ще влезе в една от главните роли. СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

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