Човекът като незавършено и постоянно променящо се същество - така го показа художникът Васил Абаджиев в новата си изложба “Противоречия”. Експозицията включва 14 големи живописни платна, които представляват деформирани и разложени портрети. Разгледаха ги актьорите Юлиан Вергов и Койна Русева. “Усмихнати, прекрасни, одухотворени хора на откриването на изложбата”, написа съпругата на художника режисьорката Лилия Абаджиева.
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23679942 www.24chasa.bg
Вергов и Койна Русева на откриването на новата изложба на Васил Абаджиев
1808
Последвайте ни в Google News Showcase