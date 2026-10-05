Вергов и Койна Русева на откриването на новата изложба на Васил Абаджиев

Човекът като незавършено и постоянно променящо се същество - така го показа художникът Васил Абаджиев в новата си изложба “Противоречия”. Експозицията включва 14 големи живописни платна, които представляват деформирани и разложени портрети. Разгледаха ги актьорите Юлиан Вергов и Койна Русева. “Усмихнати, прекрасни, одухотворени хора на откриването на изложбата”, написа съпругата на художника режисьорката Лилия Абаджиева.