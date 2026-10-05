16 общини зад Стара Загора за Европейска столица на културата 2032

Регионалната колегия на Камарата на архитектите поиска конкурс за нов площад

С пълно мнозинство общинските съветници упълномощиха кмета Живко Тодоров да подпише Меморандум за партньорство и подкрепа с общините от региона за подготовката на кандидатурата на Стара Загора за "Европейска столица на културата" през 2032 година. Вече са структурирани работни групи в отделните градове, които ще се обединят в общ Регионален съвет на партньорските общини.

До момента инициатива обединява 16 общини - 11-те от Старозагорска област и общините Хасково, Димитровград, Харманли, Любимец и Нова Загора. Реалното подаване на документите и самото кандидатстване ще се състоят през 2027 година.

В Стара Загора предстои обществено обсъждане и гласуване в общинския съвет на Стратегия за развитие на културата в общината до 2035 г., което е задължително условия градът да кандидатства за Европейска столица на културата през 2032 г. Получени са стотици предложения и идеи от културния сектор, местния бизнес и дори от старозагорци, които живеят в чужбина. Ученици от Професионалната гимназия за компютърни науки и математически аналази "Минко Балкански" работиха по логото за Стара Загора като европейска столица на културата. Младите хора, които сега са на възраст 14-16 години, през 2032-а ще бъдат на възраст, която предполага тяхното дейно участие в организацията на събитията в рамките на инициативата.

Кметът на Казанлък Галина Стоянова вече обяви, че общината ще подкрепи идеята с около 20 проекта, всички културни институциив града са представили много интересни предложения. Един от основните акценти в тях е свързан с живота на траките на фона на успешното представяне на артеефактите от Долината на тракийските царе през 2015 година в Лувъра.

Желанието на Стара Загора да бъде европейската столица на културата през 2032 г. бе подкрепено и от старозагорския митрополит Киприан, а кметът на общината Живко Тодоров обясни пред "24 часа" защо е важна тази инициатива, за реализацията на която Стара Загора ще се състезава с градове като Бургас и Габрово:

- Самата амбиция за това ще породи по-голямо качество в работата. Защото когато се конкурираме с другите градове и когато тръгнем, ние ще подобрим качеството на екипа ни, и на културата в града ни. Тази амбиция ще роди нови идеи, нов екип, който да работи, ще стимулира всичките ни културни институти, които са доста сериозни като потенциал, ще се привлекат трети страни. Самата амбииця дори е вече успех, защото това ще роди много, много идеи. От там нататък с помощта на много работа, малко късмет и Божията помощ ще стане! Трябва да се целим високо, за да можем да постигаме по-добри резултати.

Регионалната колегия на Камарата на архитектите в Стара Загора на свой ред намери повод в идеята за европейска столица на културата да призове общината да обяви архитектурен конкурс за ново централно площадно пространство на града. Според тях това е мястото между държавната опера, драматичния театър, регионалния исторически музей, регионалната библиотека, художествената галерия и Съдебната палата. Място, предвидено за основен градски площад още в плана на Лубор Байер от края на XIX век.

От архитектурната колегия подчертават, че Стара Загора разполага с археологическо наследство на повече от 8 хиляди години, което може да се превърне в отличителен елемент от кандидатурата на града за Европейска столица на културата. Според тях бъдещият проект за нов площад трябва да намери баланс между съхраняването и експонирането на археологията и създаването на функционално съвременно градско пространство.