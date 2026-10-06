Миле Китич ще огласи Самоков на 12 декември

Една от най-разпознаваемите звезди на балканската музика - Миле Китич, идва в Самоков за голям концерт на 12 декември. Той ще бъде първото популярно име, което ще се качи на сцената на новата зала “Арена Самелион”. Роденият в Босна и Херцеговина Миле Китич се занимава с музика над пет десетилетия, като става популярен с легендарната формация “Южни ветар”, с която през 80-те години се превръща в една от големите звезди на югославската музика.