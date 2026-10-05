Старозагорската опера възкресява за нов живот своя "Макбет" от 2003 година

Или как една постановка се превръща в история

На 9 октомври от 19.00 часа на сцената на Старозагорската опера ще оживее след дълго отсъствие от репертоарния афиш една от знаковите постановки на театъра - на операта "Макбет" от Джузепе Верди. Диригент ще бъде Диан Чобанов, режисьор - Нина Найденова. В ролята на Макбет старозагорската публика ще види за първи път баритона Пламен Димитров, а в ролята на лейди Макбет - Таня Иванова. В Банко ще се превъплъти Петър Найденов, Макдъф ще бъде Георги Султанов, съобщиха от операта.

Участват още солистите Стоян Буюклиев /Малкълм/, Емилия Джурова /Придворна дама/, Мартин Димитревски /Доктора/, хор, оркестър, балет и деца от Детско-юношеската студия за опера и балет на Държавна опера - Стара Загора.

През декември 2003 година Старозагорската опера представя за първи път на своята сцена "Макбет" от Джузепе Верди. Двадесет и три години по-късно заглавието отново се завръща в града на липите. С други изпълнители, но със същата сценография, костюми и философия.

Но преди да видим отново "Макбет" на 9 октомври, си заслужава да си припомним спектакъла от 2003-та, казват от операта. Защото той е част от нейната история.

"Немци си заръчаха оперен "Макбет" от Стара Загора. Това е едно от заглавията в старозагорския печат от 4 декември 2003 г. И зад него стои историята на един амбициозен проект. Операта "Макбет" преди 23 години е поставена по поръчка на германска импресарска къща. За първи път в историята на Старозагорската опера трупата посяга към знаменитата Вердиева творба. "Макбет" от Джузепе Верди Снимка: Архив на Старозагорската опера

Директорът тогава Божидар Бонев застава зад диригентския пулт на първите представления.

Режисьор отново е Нина Найденова. Сценографията е на Борис Стойнов. Костюмите - на Цветанка Петкова-Стайкова. Хореографията - на Боряна Сечанова. Диригент на следващите спектакли е Стефан Линев.

И още от самото начало е ясно - това няма да бъде обикновена премиера. 170 костюма, огромен декор и повече от осем месеца работа стоят зад нея.

В архивните публикации постановката на "Макбет" е определяна като "суперпродукцията на Старозагорската опера".

За създаването на костюмите са използвани огромни количества плат и материали. Изработени са пелерини, шапки, ръкавици и множество детайли, които трябва да пресъздадат света на средновековна Шотландия. Сценографското решение на Борис Стойнов е изградено около голям въртящ се кръг, който променя картината и дава на спектакъла кинематографично движение.

И всичко това има една цел: "Макбет" да бъде спектакъл с европейски хоризонт. За сложността на постановката говори и фактът, че операта подготвя два равностойни състава. В ролята на Макбет са Мартин Илиев и Стоян Иванов, а в различните състави са привлечени Петър Данаилов и Александър Крунев. В ролята на лейди Макбет са Офелия Христова, Елена Баръмова и Лариса Маличи. Банко - Александър Марулев, Диман Панчев и Ивайло Джуров. Макдъф - Симеон Симеонов, Стоян Даскалов и Георги Динев.

Но най-интересното в архивните публикации е не само мащабът на продукцията. А идеята. Режисьорката Нина Найденова търси в "Макбет" не само историята за властта. "Макбет" е пример за трансформацията на човешката душа, за силите, които ни моделират като поведение, за възходите и паденията, за престъпленията и наказанията, за насилието, което ражда насилие. Традиционно при поставянето на произведението се акцентира върху властолюбието, в името на което човек става убиец, за да стигне до трона.

"Това, което ме вълнува, е една мисъл на Верди, че в "Макбет" има три действащи лица: Макбет, лейди Макбет и вещиците. Във вещиците той вкарва всички сили, които провокират разума на човека и го предизвикват да действа в една или друга насока. Те са символ на мрачните дълбини на душата, които не могат да бъдат контролирани от човека. Сюжетната линия за превръщането на прославения велик войн в убиец в името на властта Шекспир описва рационално, а Верди я обогатява. Столетия по-късно темата за робството и разкъсаната от революции Италия също присъства в творчеството на Верди", казва преди премиерата през 2003 г. режисьорът Нина Найденова. Преди 23 години чуждестранната преса описва постановката на "Макет" като "класическа, пищна и вярна на духа на Верди и Шекспир", Снимка: Архив на Старозагорската опера

Повече от 100 години след създаването си "Макбет" продължава да поставя въпроси за властта, човешките страсти и моралния избор. Старозагорският екип търси собствен прочит на тези универсални теми.

Така "Макбет" от 2003 г. се превръща в спектакъл за тъмните пространства на човешката душа.

Старозагорската постановка не остава в Стара Загора. Тя е замислена за европейска сцена. "Макбет" от 2003 г. гостува в Германия, Франция, Швейцария и Австрия - в Париж, Женева, Страсбург, Залцбург, наред с европейските и американските гастроли на други постановки от този творчески период.

В чуждестранната преса постановката е описвана като "класическа, пищна и вярна на духа на Верди и Шекспир", а българският хор и оркестър обират овациите за организирания и изключително въздействащ звук, необходим за огромната зала в Залцбург. След Залцбург, същата тази продукция прави голямо международно турне с над 50 представления в САЩ и различни европейски държави.

Дали и възкресеният "Макбет" ще има същата щастлива творческа съдба?