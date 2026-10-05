Захари Бахаров с двете си деца на премиерата на "Под прикритие" (Снимки)

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Под бурни овации и с радостни викове Захари Бахаров мина на червения килим пред НДК за премиерата на новия сезон на "Под прикритие". И не беше сам - от двете му страни бяха дъщеря му Кая и сина му Максим.

Овации имаше и за другите големи звезди на сериала - Михаил Билалов, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев.

Юлиан Вергов и Павел Иванов, които влизат с ключови роли в шестия сезон, позираха заедно пред обективите.

На червения килим минаха изпълнителният продуцент Магърдич Халваджиян, креативният продуцент Димитър Митовски, журналистът от "24 часа" и главен редактор на сп. "Космос" Слави Ангелов, който пак е в сценария екип заедно с Ваня Николова и Борислав Захариев.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова и шефката на НДК Ия Петкова-Ангелова влязоха заедно към зала 1, за да гледат първия епизод от продължението на сериала. Той идва 10 години, след като БНТ излъчва последния епизод на "Под прикритие".