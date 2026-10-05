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Захари Бахаров с двете си деца на премиерата на "Под прикритие" (Снимки)

Цветелина Шенева

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От двете му страни на Захари Бахаров бяха дъщеря му Кая и сина му Максим СНИМКА: Йордан Симеонов

Под бурни овации и с радостни викове Захари Бахаров мина на червения килим пред НДК за премиерата на новия сезон на "Под прикритие". И не беше сам - от двете му страни бяха дъщеря му Кая и сина му Максим.

Овации имаше и за другите големи звезди на сериала - Михаил Билалов, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев.

Юлиан Вергов и Павел Иванов, които влизат с ключови роли в шестия сезон, позираха заедно пред обективите.

На червения килим минаха изпълнителният продуцент Магърдич Халваджиян, креативният продуцент Димитър Митовски, журналистът от "24 часа" и главен редактор на сп. "Космос" Слави Ангелов, който пак е в сценария екип заедно с Ваня Николова и Борислав Захариев.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова и шефката на НДК Ия Петкова-Ангелова влязоха заедно към зала 1, за да гледат първия епизод от продължението на сериала. Той идва 10 години, след като БНТ излъчва последния епизод на "Под прикритие".

Сега шестият сезон ще върви всяка неделя от 22 часа по БНТ, като началото е на 10 октомври.

СНИМКА: Йордан Симеонов
СНИМКА: Йордан Симеонов
Захари Бахаров СНИМКА: Йордан Симеонов
Захари Бахаров СНИМКА: Йордан Симеонов
Михаил Билалов СНИМКА: Йордан Симеонов
Михаил Билалов СНИМКА: Йордан Симеонов
Юлиан Вергов СНИМКА: Йордан Симеонов
Юлиан Вергов СНИМКА: Йордан Симеонов
Павел Иванов СНИМКА: Йордан Симеонов
Павел Иванов СНИМКА: Йордан Симеонов
Милена Милотинова и Магърдич Халваджиян СНИМКА: Йордан Симеонов
Милена Милотинова и Магърдич Халваджиян СНИМКА: Йордан Симеонов
Виктор Божинов и Димитър Митовски СНИМКА: Йордан Симеонов
Виктор Божинов и Димитър Митовски СНИМКА: Йордан Симеонов
Председателката на Народното събрание Михаела Доцова СНИМКА: Йордан Симеонов
Председателката на Народното събрание Михаела Доцова СНИМКА: Йордан Симеонов
Михаил Билалов СНИМКА: Йордан Симеонов
Михаил Билалов СНИМКА: Йордан Симеонов

От двете му страни на Захари Бахаров бяха дъщеря му Кая и сина му Максим СНИМКА: Йордан Симеонов
СНИМКА: Йордан Симеонов
Захари Бахаров СНИМКА: Йордан Симеонов
Михаил Билалов СНИМКА: Йордан Симеонов
Юлиан Вергов СНИМКА: Йордан Симеонов
Павел Иванов СНИМКА: Йордан Симеонов
Милена Милотинова и Магърдич Халваджиян СНИМКА: Йордан Симеонов
Виктор Божинов и Димитър Митовски СНИМКА: Йордан Симеонов
Председателката на Народното събрание Михаела Доцова СНИМКА: Йордан Симеонов
Михаил Билалов СНИМКА: Йордан Симеонов

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