Евтим Милошев: Тази седмица ще направим специален брифинг по повод ремонта на Шипка

Няма нищо скрито или тайно по отношение на споразумението с Гърция за предаването на тленните останки на цар Самуил и предадените от България църковни предмети

Това каза министърът на културата Евтим Милошев по БНТ.

Няма нито скрити договорености, нито има предпоставки за някакви очаквания. Това е едно споразумение, което се отнася точно за тази размяна, допълни министърът.

"Това са предмети от Северна Гърция, които са пренесени в България. Днес те се връщат на мястото, където са създадени. На тези предмети, които лично видях с очите си, има гръцки надписи, които упоменават дори архимандрита и митрополита, които са били част от този манастир, където са създадени. Това са предмети, които имат своята стойност там, където са предназначени да служат. Те са свещени предмети, свети предмети, защото участват в свещени служби", коментира той.

"Това е едно споразумение, което преди всичко урежда един културен, един етичен, един исторически въпрос. Тези мощи, тези тленни останки, за нас българите са безценни. Те имат историческа, емоционална и национална стойност. Тези артефакти, или така наречена църковна утвар. Това са предмети, които преди всичко са за църковно служение, те са безценни и са емоционално вързани с гръцката история и с гърците. Тоест, това е една справедлива размяна на исторически ценности. Това не е търговска сделка. Не е търговска сделка, която да оценим колко е голямо, колко е тежко, колко, каква номинална стойност има, или каквото и да е било", допълни Милошев.

Всички предмети, които са предадени, са от днешните територии в Северна Гърция и няма такива от Охрид, категоричен беше министър Милошев.

Той допълни, че е бил помолен от ръководството на Националния исторически музея да уточни по отношение на каталога на музея, който се цитира в социалните мрежи, че в края му се споменават специално "вещи".

Това споразумение урежда единствено тази размяна. Този меморандум е ярък символ на стратегическото партньорството между България и Гърция. Преговорите са водени от Мицотакис и Радев, добави министърът на културата.

Той коментира и ремонтът на Паметника на свободата на връх Шипка

"Тази седмица ще направим специален брифинг по повод ремонта на Шипка. Това е един много дълго чакан ремонт. Той е минал през много етапи и е започнал още през есента на 2017г чрез изваждането на всички документи, обществената поръчка, изпълнението й. Мога да кажа, че има пълен контрол от Министерство на културата. На 30 септември издадох извънредна заповед, която задължава да се изготвят писмени доклади всеки месец за него, допълва той.

Експозицията не е застрашена, категоричен бе Милошев.

Очаквайте подробности!